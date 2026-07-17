Miro Bulj žestoko udario po HDZ-u: "Građani plaćaju cijenu 20 godina nerada"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj oštro je kritizirao Vladu i čelnike HDZ-a zbog dugogodišnjeg kašnjenja projekta Centra za gospodarenje otpadom Lećevica, poručivši da građani Sinja i Cetinske krajine ne smiju snositi posljedice, kako tvrdi, više od dva desetljeća neispunjenih obećanja i lošeg upravljanja projektom.

U objavi na društvenim mrežama Bulj navodi da se izgradnja Centra za gospodarenje otpadom godinama odgađala, podsjetivši da su rokovi za njegovu realizaciju najavljivani još 2009., zatim 2014. i 2018. godine, dok projekt, ističe, ni danas nije dovršen.

Posebno je upozorio na posljedice koje bi, prema njegovim riječima, mogla snositi komunalna tvrtka Čistoća Cetinske krajine. Tvrdi da joj prijeti kazna od oko 400.000 eura te ovrha u iznosu od 1,5 milijuna eura tijekom iduće godine, što bi, smatra, moglo ugroziti poslovanje poduzeća i radna mjesta zaposlenika.

Zbog toga od Vlade Republike Hrvatske traži hitno povlačenje, kako navodi, nepravedne uredbe, pronalazak zakonitog privremenog rješenja za odlagalište Mojanka te dovršetak Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Bulj je u objavi prozvao i župana Blaženka Bobana, predsjednika Županijske skupštine Antu Sanadera te gradonačelnika Splita Tomislava Šutu, poručivši da bi odgovornost za dugogodišnje kašnjenje projekta trebali snositi oni koji su njime upravljali.

Na kraju je istaknuo kako će stati uz radnike Čistoće Cetinske krajine i građane te poručio da neće šutjeti dok se, kako tvrdi, odgovorni skrivaju iza uredbi, inspekcija i političkih odluka.

Projekt Centra za gospodarenje otpadom Lećevica jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata u sustavu gospodarenja otpadom u Dalmaciji, a njegovo dugogodišnje odgađanje posljednjih je godina više puta bilo predmet političkih prijepora između lokalnih i državnih vlasti.