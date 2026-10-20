Miro Bulj uzvratio Vladimiru Šeksu: "Proziva me notorni Sova! Brojite sitno, neću stati"

Politički sukob između Vladimira Šeksa i Mire Bulja dodatno se zaoštrio nakon obilježavanja obljetnice osnutka HDZ-a u Pločama. Šeks se tijekom govora, prema pisanju medija, osvrnuo na srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, ali i na hrvatske političare, među kojima su Nikola Grmoja i Miro Bulj. Posebno je odjeknula njegova poruka o antifašizmu, pri čemu je, prema objavljenom naslovu izvještaja s proslave, poručio: "Kakav antifašizam? Antifašizam je bio u II. svjetskom ratu."

Na njegove istupe reagirao je upravo Bulj, koji je na Facebooku objavio oštar odgovor, koristeći pritom niz uvredljivih izraza i iznoseći optužbe na račun jednog od najpoznatijih HDZ-ovih političara. Bulj je svoju objavu započeo izravnim napadom na Šeksa, povezujući ga s nekadašnjim jugoslavenskim sigurnosnim sustavom.

"Proziva me notorni Vladimir Šeks, kodnog imena 'SOVA' iz sustava službi bivše juge kojoj je služio, a očito joj služi i danas", napisao je Bulj. Riječ je o Buljevim tvrdnjama i političkim optužbama, a ne o činjenicama koje su ovom objavom neovisno potvrđene. Nastavio je kritikama na račun same proslave HDZ-a. "Prigodno je trkeljao na obljetnici HDZ-a, zapravo na još jednoj u nizu lokačina i žderačina po čemu je prepoznatljiv, ali na račun ovog napaćenog naroda", poručio je Bulj.

Bulj povezao Šeksa, Vučića i Plenkovića

U nastavku objave Bulj je ustvrdio da Šeksove kritike srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića nisu iskrene te je otvorio pitanje političkih odnosa HDZ-a i Vučićeve stranke. "Tamo glumi da kritizira četnika Vučića. Naravno, lažno! Jer da mu Vučić stvarno smeta, ne bi Vučićeva stranka bila u istoj Europskoj pučkoj stranci (EPP) kao i HDZ. To su njihove bratske stranke!", napisao je Bulj. Buljeva tvrdnja o stranačkoj pripadnosti nije dodatno provjerena u sklopu ovog izvještaja. Posebno se osvrnuo na Šeksove navodne kritike zbog njegova nazivanja premijera Andreja Plenkovića veleizdajnikom. "I kaže Sova da ne smijem veleizdajnika premijera Plenkovića nazivati veleizdajnikom... Što je iduće, hoće li Šeks - SOVA ponovno locirati, uhititi i transferirati?!", upitao je Bulj.

"Itekako ću kritizirati Plenkovića"

Sinjski gradonačelnik poručio je da ne namjerava odustati od kritika predsjednika Vlade, a Šeksa je pritom nazvao njegovim političkim ocem. "Itekako ću kritizirati Plenkovića kojem je upravo Šeks politički otac, sve dok god truje narod Like i besprizorno gazi interese hrvatskog naroda i države!", naveo je Bulj. Dodao je kako kritike koje mu upućuju predstavnici HDZ-a doživljava kao potvrdu vlastitog političkog djelovanja.

"Ove riječi koje mi upućuju Sova i njegovi dezerteri na vlasti su znak da sam na dobrom putu i neću stati. One najbolje pokazuju kako odnarođena elita gleda na sve nas koji im nismo sluge i koji nećemo šutjeti na pljačku i uništavanje Hrvatske", napisao je.

Objavu je zaključio porukom upućenom političkim protivnicima: "Moja poruka njima je jasna: Brojite sitno, možete kako oćete, ali #NE_ĆE_TE dokle oćete", poručio je Miro Bulj.