Miro Bulj uputio otvoreno pismo Plenkoviću: „Zaustavite gašenje zdravstva u Sinju i osigurajte Opću bolnicu!“

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj danas je predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću uputio otvoreno pismo pod naslovom „Zaustavite gašenje zdravstva u Sinju i osigurajte Opću bolnicu“, upozoravajući na kontinuirano smanjivanje zdravstvenih usluga na području Sinja i Cetinske krajine te izostanak odgovora nadležnih državnih institucija na višemjesečne zahtjeve za pokretanjem postupaka osnivanja Opće bolnice Sinj. Pismo donosimo u cijelosti:

"Poštovani predsjedniče Vlade,

u Alkarskom tjednu, dok Sinj postaje središte Hrvatske i priprema se za Sinjsku alku i blagdan Čudotvorne Gospe Sinjske, Vaša Vlada i Ministarstvo zdravstva i dalje šute o sustavnom gašenju zdravstvenih usluga u Sinju i Cetinskoj krajini.

Nakon brojnih dopisa, upozorenja i sastanaka, još uvijek nema odgovora o budućnosti zdravstvene skrbi za više od 50.000 stanovnika ovoga kraja. Prošlo je više od dva mjeseca od mojega posljednjeg službenog dopisa, a odgovora nema. Je li Vam Sinj toliko nevažan da ne zaslužuje čak ni odgovor?

Ukinuli ste nam rodilište i time udarili u samu srž alkarske tradicije prema kojoj alkar mora biti rođen u Sinju. Sada nam, zajedno sa splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom, gasite jednu po jednu zdravstvenu uslugu.

Što je sljedeće? Hoćete li zaključati cijeli Dom zdravlja i poslati nam ključ poštom?

Gradovi manji od Sinja imaju svoje opće bolnice, a velik broj tih ustanova smješten je u Zagrebu i njegovoj okolici. Dok se tamo zdravstvena zaštita stanovnicima osigurava u njihovim gradovima, ljudi iz Sinja, Vrlike, Hrvaca, Otoka i Dicma satima putuju i stoje u redovima preopterećenog KBC-a Split.

Naši roditelji, bolesna djeca, trudnice i stariji ljudi moraju putovati desecima kilometara i čekati satima, dok stanovnici manjih gradova oko Zagreba imaju opće bolnice pred svojim vratima. Njima bolnice, liječnici i ulaganja, a nama zatvoreno rodilište, ukinuta poslijepodnevna smjena laboratorija i pedijatrija koja prestaje funkcionirati čim jedan liječnik ode na godišnji odmor ili bolovanje.

Jesu li životi naše djece, roditelja i starijih ljudi manje vrijedni samo zato što živimo južno od Zagreba?

Sve ste ustanove, novac, liječnike i ulaganja nagurali u Zagreb i njegovu okolicu, a hrvatskom jugu ostavili zatvorena vrata, duge liste čekanja i putovanje prema Splitu. To nije ravnomjerna zdravstvena skrb. To je zdravstveni centralizam i svjesno stvaranje Hrvatske prvog i drugog reda.

Sinj vam je dovoljno velik kada treba puniti državni proračun, dočekivati državni vrh i služiti kao kulisa za fotografiranje na Sinjskoj alci. Ali kada treba osigurati bolnicu, liječnike i dostojnu zdravstvenu skrb njegovim stanovnicima, Sinj vam je odjednom premalen.

Predsjedniče Vlade, tražim da odmah i konkretno odgovorite kada ćete pokrenuti postupak osnivanja Opće bolnice Sinj, kada ćete vratiti poslijepodnevnu smjenu laboratorija, kada ćete osigurati stalnu i neprekinutu pedijatrijsku skrb te kada ćete zaustaviti daljnje gašenje zdravstvenih usluga u Sinju i Cetinskoj krajini.

Ne tražimo milostinju nego ono što narodu ovoga kraja pripada i što građani drugih dijelova Hrvatske odavno imaju, a to je dostupna, sigurna i dostojanstvena zdravstvenu skrb.

Sinjani neće klečati pred Vladom i moliti za osnovno pravo na liječenje. Narod Sinja i Cetinske krajine neće više čekati ni jednoga dana. Vrijeme šutnje je završilo. Vrijeme je za odgovore i konkretne odluke.

Prestanite Sinjanima bacati mrvice, očito je da još uvijek kod vas vrijedi: što južnije, to tužnije, e pa nećete."