Miro Bulj: "U Slobodnoj su me ekskomunicirali i osudili na vječni oganj"

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj oglasio se javno nakon reakcija koje su uslijedile zbog njegove odluke da na Badnjak ne dopusti nastup romskih trubača u središtu grada, pozivajući se na Odluku o komunalnom redu Grada Sinja.

Bulj tvrdi kako je odluka donesena isključivo radi poštivanja gradskih propisa i očuvanja službenog božićnog programa koji je Grad Sinj unaprijed pripremio. Naglašava da je problem bio u neovlaštenom nastupu i repertoaru koji, prema njegovu mišljenju, nije bio primjeren obilježavanju Badnjaka, a ne u nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti izvođača.

"Evo u Slobodnoj su me i ekskomunicirali iz Crkve i osudili na vječni oganj jer sam se navodno poštujući Odluku o komunalnom redu Grada Sinja odrekao Krista na Božić.

Moju odluku da ne dopustim romskim trubačima da krše odluku o komunalnom redu, da sviraju i ometaju od Grada Sinja pripremljeni program i to izvodeći repertoar potpuno neprimjeren Badnjaku predstavljaju kao rasizam i mržnju prema Romima.

A o čemu bi poslovično nemaštoviti kolumnisti iz hrvatskih medija pisali da u svakom potezu nekog suverenističkog političara ne pronađu natruhe fašizma.

Tako i Jergović tvrdi da sam Rome proglasio nedostojnim Božića kao da se u ovom slučaju radi o tome tko je dostojan Krista.

Ali imam razumijevanja za Jergovića, Ljubičića i ostale jer oni nisu toliko maštoviti i inventivni da bi našli o čemu pisati bez da izmišljaju fašizam na svakom koraku.

Bez fašizma oni ne mogu opstati.

Bez izmišljenog fašizma nema pozicije moralne nadmoći, a i smanjile bi se i dotacije iz državnog proračuna.

Plenkovićeva Vlada i ministrica Obuljen financiraju prijevode Jergovićevih djela, a Ljubičiću Vlada plaća dostavu Slobodne na kioske dok HDZ-ove županije i gradovi daju ogroman novac.

Zato preventivno rade paniku kako bi bilo kakvo rezanje sredstava za medije (od ovih mainstream pa do raznoraznih Novosti do ljevičarskih festivala poput Fališ ili u slučaju Jergovića plaćanja prevoda njegovih djela) predstavili kao fašistički udar na slobodne medije i kulturu.

A uostalom o čemu drugom oni smiju pisati?!

O korupciji ne mogu previše jer kako sam napisao ovise o državnoj vlasti, a ljevica koja im je bliska je jednako korumpirana kao i Plenkovićev HDZ. Pa vidimo da su Ljubičiću i Jergoviću bliski Možemosi aferama ozbiljno konkuriraju HDZ-u.

A da Jergoviću korupcija ne smeta pokazuje i njegovo hvaljenje Ive Sanadera dok sam mu ja bio žestoka opozicija zbog čega sam i izbačen iz sinjske Alke.

O inflaciji za koju je odgovorna i njihova ljevica isto ne mogu jer su tu Hajdaš i Benčić odgovorni jednako kao HDZ jer su tri puta u Saboru glasali za uvođenje eura.

Jedina tema gdje se mogu predstavljati kao nekakva opozicija vlasti jesu ustaše i partizani i zato ima pod svaku cijenu trebaju fašisti.

I za kraj nekoliko pitanja za vršitelja dužnosti prefekta Kongregacije za nauk vjere iz Slobodne Dalmacije Sašu Ljubičića.

Saša, jesi li čitao kako je Krist rastjerao trgovce iz Hrama i isprevrtao im stolove?

Jel taj Kristov pravedan gnjev i postupak značio da su trgovci kao takvi nedostojni svetog mjesta i spasenja?

Ili možda da za to sveto mjesto postoje određena pravila bogoštovlja i ponašanja?

Tko je mogo zamisliti lani da će vjeru tumačiti partizani?!", napisao je Bulj na Facebooku.