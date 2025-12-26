Close Menu

Miro Bulj: "U Slobodnoj su me ekskomunicirali i osudili na vječni oganj"

"Poštivanje komunalnog reda proglasili su odricanjem od Krista"

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj oglasio se javno nakon reakcija koje su uslijedile zbog njegove odluke da na Badnjak ne dopusti nastup romskih trubača u središtu grada, pozivajući se na Odluku o komunalnom redu Grada Sinja.

Bulj tvrdi kako je odluka donesena isključivo radi poštivanja gradskih propisa i očuvanja službenog božićnog programa koji je Grad Sinj unaprijed pripremio. Naglašava da je problem bio u neovlaštenom nastupu i repertoaru koji, prema njegovu mišljenju, nije bio primjeren obilježavanju Badnjaka, a ne u nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti izvođača.

"Evo u Slobodnoj su me i ekskomunicirali iz Crkve i osudili na vječni oganj jer sam se navodno poštujući Odluku o komunalnom redu Grada Sinja odrekao Krista na Božić.

Moju odluku da ne dopustim romskim trubačima da krše odluku o komunalnom redu, da sviraju i ometaju od Grada Sinja pripremljeni program i to izvodeći repertoar potpuno neprimjeren Badnjaku predstavljaju kao rasizam i mržnju prema Romima.

A o čemu bi poslovično nemaštoviti kolumnisti iz hrvatskih medija pisali da u svakom potezu nekog suverenističkog političara ne pronađu natruhe fašizma.

Tako i Jergović tvrdi da sam Rome proglasio nedostojnim Božića kao da se u ovom slučaju radi o tome tko je dostojan Krista.

Ali imam razumijevanja za Jergovića, Ljubičića i ostale jer oni nisu toliko maštoviti i inventivni da bi našli o čemu pisati bez da izmišljaju fašizam na svakom koraku.

Bez fašizma oni ne mogu opstati.

Bez izmišljenog fašizma nema pozicije moralne nadmoći, a i smanjile bi se i dotacije iz državnog proračuna.

Plenkovićeva Vlada i ministrica Obuljen financiraju prijevode Jergovićevih djela, a Ljubičiću Vlada plaća dostavu Slobodne na kioske dok HDZ-ove županije i gradovi daju ogroman novac.

Zato preventivno rade paniku kako bi bilo kakvo rezanje sredstava za medije (od ovih mainstream pa do raznoraznih Novosti do ljevičarskih festivala poput Fališ ili u slučaju Jergovića plaćanja prevoda njegovih djela) predstavili kao fašistički udar na slobodne medije i kulturu.

A uostalom o čemu drugom oni smiju pisati?!

O korupciji ne mogu previše jer kako sam napisao ovise o državnoj vlasti, a ljevica koja im je bliska je jednako korumpirana kao i Plenkovićev HDZ. Pa vidimo da su Ljubičiću i Jergoviću bliski Možemosi aferama ozbiljno konkuriraju HDZ-u.

A da Jergoviću korupcija ne smeta pokazuje i njegovo hvaljenje Ive Sanadera dok sam mu ja bio žestoka opozicija zbog čega sam i izbačen iz sinjske Alke.

O inflaciji za koju je odgovorna i njihova ljevica isto ne mogu jer su tu Hajdaš i Benčić odgovorni jednako kao HDZ jer su tri puta u Saboru glasali za uvođenje eura.

Jedina tema gdje se mogu predstavljati kao nekakva opozicija vlasti jesu ustaše i partizani i zato ima pod svaku cijenu trebaju fašisti.

I za kraj nekoliko pitanja za vršitelja dužnosti prefekta Kongregacije za nauk vjere iz Slobodne Dalmacije Sašu Ljubičića.

Saša, jesi li čitao kako je Krist rastjerao trgovce iz Hrama i isprevrtao im stolove?

Jel taj Kristov pravedan gnjev i postupak značio da su trgovci kao takvi nedostojni svetog mjesta i spasenja?

Ili možda da za to sveto mjesto postoje određena pravila bogoštovlja i ponašanja?

Tko je mogo zamisliti lani da će vjeru tumačiti partizani?!", napisao je Bulj na Facebooku.

