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Miro Bulj primio uspješne sinjske sportaše: Romana Bulj s reprezentacijom osvojila europsku broncu

„Mi smo mala ekipa koja trenira sjedeću odbojku. To je vrlo zahtjevan i naporan sport, osobito uz posao i svakodnevne obveze, ali uspijevamo zahvaljujući velikoj volji i upornosti. Na europskom natjecanju osvojile smo treće mjesto i iznimno smo ponosne na taj rezultat“, kazala je Romana Bulj
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Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj primio je danas u svom uredu uspješne sportaše Romanu Bulj i Damira Bilokapića te im uručio prigodna priznanja za ostvarene sportske rezultate i dostojno predstavljanje Sinja i Hrvatske na europskim natjecanjima.

Romana Bulj, članica Paraodbojkaškog kluba Split i hrvatske ženske reprezentacije u sjedećoj odbojci, s reprezentacijom je osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu održanom u Brnu. Osvajanjem trećeg mjesta hrvatske su reprezentativke ostvarile veliki međunarodni uspjeh te izborile ulazak u Diviziju A.

Govoreći o sportu kojim se bavi i uspjehu reprezentacije, Romana je istaknula kako iza ostvarene medalje stoji mnogo rada, truda i odricanja.

„Mi smo mala ekipa koja trenira sjedeću odbojku. To je vrlo zahtjevan i naporan sport, osobito uz posao i svakodnevne obveze, ali uspijevamo zahvaljujući velikoj volji i upornosti. Na europskom natjecanju osvojile smo treće mjesto i iznimno smo ponosne na taj rezultat“, kazala je Romana Bulj.

 

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