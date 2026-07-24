Miro Bulj pravomoćno nije kriv zbog COVID potvrda

Visoki prekršajni sud RH pravomoćno je potvrdio oslobađajuću presudu sinjskom gradonačelniku i saborskom zastupniku Mosta Miru Bulju u prekršajnom postupku koji je protiv njega vodio Državni inspektorat zbog neprovođenja obveze predočenja COVID potvrda pri ulasku u službene prostorije Grada Sinja. Sud je odbio žalbu Državnog inspektorata kao neosnovanu i potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je Bulj oslobođen optužbe za prekršaj iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Postupak se odnosio na događaj od 28. siječnja 2022., kada je Državni inspektorat utvrdio da u službenim prostorijama Grada Sinja nije bila osigurana provedba sigurnosne mjere obveze predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju bolesti radi ulaska u zgradu. Visoki prekršajni sud u pravomoćnoj je odluci zaključio da optužni prijedlog nije sadržavao sva zakonska obilježja prekršaja. Sud navodi kako u činjeničnom opisu nije bilo konkretizirano na koji je način okrivljenik propustio osigurati provedbu mjere, odnosno koje je konkretne radnje ili propuste počinio, zbog čega iz opisa djela ne proizlaze sva obilježja prekršaja koji mu se stavljao na teret.

Iz Mosta su poručili da je riječ o potvrdi da je Bulj postupao zakonito. U priopćenju ističu da je Bulj bio jedini gradonačelnik koji nije uveo COVID potvrde u gradsku upravu te ocjenjuju kako pravomoćna presuda potvrđuje da je njegov otpor takvim mjerama bio zakonit. "Sud je utvrdio da optužba nije bila pravno utemeljena te da nisu ispunjena bitna obilježja prekršaja koji se Bulju stavljao na teret. Time je potvrđeno da je Državni inspektorat vodio postupak bez valjane pravne osnove. Posebno je važno da je sud naglasio kako činjenični opis optužbe nije sadržavao konkretne propuste koji bi predstavljali prekršaj" piše u priopćenju Mosta. Postavljaju pitanje hoće li se Plenković, Božinović, Beroš i ostali koji su provodili "represiju prema građanima" ispričati, piše Večernji list.