Miro Bulj pokazao plodove iz svog vrta: "Neopisivo je zadovoljstvo..."

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj pohvalio se plodovima iz vlastitog vrta te na društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj u rukama drži svježe ubrane rajčice.
Povrće uzgojeno uz obiteljsku kuću
Bulj je otkrio kako povrće uzgaja u vrtu uz dom u kojem živi sa svojom obitelji, a posebnu vrijednost cijeloj priči daje način na koji ga zalijeva. "Neopisivo je zadovoljstvo kad u svom vrtu, gdje živiš s obitelji, ubireš povrće zalijevano kišnicom iz starog ćaćinog bunara", poručio je sinjski gradonačelnik.
Na objavljenoj fotografiji Bulj stoji među brojnim stabljikama rajčice, dok u rukama drži nekoliko velikih i zrelih plodova.
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