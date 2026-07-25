Miro Bulj pokazao plodove iz svog vrta: "Neopisivo je zadovoljstvo..."

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj pohvalio se plodovima iz vlastitog vrta te na društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj u rukama drži svježe ubrane rajčice.

Povrće uzgojeno uz obiteljsku kuću

Bulj je otkrio kako povrće uzgaja u vrtu uz dom u kojem živi sa svojom obitelji, a posebnu vrijednost cijeloj priči daje način na koji ga zalijeva. "Neopisivo je zadovoljstvo kad u svom vrtu, gdje živiš s obitelji, ubireš povrće zalijevano kišnicom iz starog ćaćinog bunara", poručio je sinjski gradonačelnik.

Na objavljenoj fotografiji Bulj stoji među brojnim stabljikama rajčice, dok u rukama drži nekoliko velikih i zrelih plodova.