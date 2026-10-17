Miro Bulj podržao volontere projekta „72 sata bez kompromisa“

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj danas se pridružio volonterima projekta „72 sata bez kompromisa“, pruživši im podršku i zahvalivši na njihovoj predanosti, plemenitosti i nesebičnom doprinosu zajednici.

Ovaj hvalevrijedan volonterski projekt u Sinju ove godine obilježava svoju desetu obljetnicu, a okupio je više od 150 volontera koji su svoje vrijeme, energiju i entuzijazam odlučili darovati drugima.

Kroz brojne aktivnosti, od dječjih igara i kreativnih radionica do druženja sa starijim osobama, pomaganja potrebitim obiteljima i nemoćnima, prikupljanja namirnica te radnih i ekoloških akcija, mladi volonteri još su jednom pokazali koliko zajedništvo, solidarnost i briga za bližnje znače za naš grad.

Gradonačelnik Bulj istaknuo je važnost ovakvih inicijativa koje okupljaju mlade oko istinskih životnih vrijednosti, naglasivši kako su njihova humanost, nesebičnost i spremnost na pomaganje najbolji primjer ljubavi prema svome gradu i ljudima koji u njemu žive:

"Deset godina projekta „72 sata bez kompromisa“ znači deset godina dobrih djela, prijateljstava i generacija mladih ljudi koji su ostavili trag u svojoj zajednici."

Njihova poruka ostaje, a to je da se dobrota ne mjeri velikim riječima, nego malim djelima koja nekome mogu značiti sve.

Gradonačelnik se zahvalio svim volonterima koji svojim primjerom pokazuju da Sinj ima mlade ljude velikoga srca.