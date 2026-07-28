Miro Bulj nakon užasa u Međugorju: "Ovo je udar na ono što kao narod jesmo"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj osvrnuo se na vandalski čin u Međugorju, gdje su oskvrnuti Gospin kip i oltar, poručivši kako se ne radi samo o napadu na vjerske simbole, nego i na identitet, osjećaje i povijest hrvatskog naroda. Bulj je u objavi istaknuo snažnu povezanost Hrvata s Blaženom Djevicom Marijom te pozvao na oprost počiniteljima.

"Majko i Kraljice Hrvata, oprosti onima koji su ovo napravili"

"Majko koju zovemo različitim imenima, a koja si uvijek ista, naša predivna Majka i Kraljica Hrvata. Gospo Sinjska, Gospo Međugorska, Gospo Trsatska, Gospo od Utočišta u Aljmašu i Majko Božja od Kamenitih vrata, moli za nas i oprosti onima koji su ovo napravili", objavio je Miro Bulj. Sinjski gradonačelnik naglasio je da paljenje oltara i oskvrnuće Gospina kipa u Međugorju nadilaze granice običnog vandalizma.

"Zapaliti oltar i oskvrnuti Gospin kip u Međugorju nije samo čin vandalizma. To je udar na ono što kao narod jesmo", poručio je.

"Napad na osjećaje milijuna Hrvata"

Bulj je podsjetio kako štovanje Gospe stoljećima zauzima posebno mjesto u vjeri, kulturi i povijesti hrvatskog naroda. "Mi Hrvati smo marijanski narod. Gospa nije samo dio naše vjere, nego i našeg identiteta, naše kulture i naše povijesti. Stoljećima smo joj gradili svetišta, utjecali se njezinu zagovoru u najtežim trenucima i pod njezinom zaštitom čuvali svoj narod", napisao je.

Dodao je kako napad na Gospin kip nije samo napad na kamen ili vjerski predmet. "To je napad na osjećaje milijuna Hrvata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i diljem svijeta", istaknuo je Bulj.