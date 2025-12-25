Miro Bulj nakon incidenta s trubačima: "Sinj nije Balkan. Hrvatska nije Balkan"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj oglasio se nakon medijskih reakcija na odluku kojom je na Badnjak u središtu grada spriječeno nenajavljeno muziciranje romskih trubača, istaknuvši kako je riječ o zaštiti unaprijed pripremljenog predbožićnog programa, ali i poštovanju vjerskog i kulturnog identiteta grada.

Bulj u svojoj objavi poručuje kako se od njega, prema pisanju dijela medija, očekivalo da dopusti nenajavljeni nastup bez dozvole i bez ikakvog uklapanja u službeni program, i to ispred bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske. „Trebao sam, valjda, prešutjeti i ne reagirati na svirku koja nema nikakve veze s Badnjakom ni po pjesmi, ni po duhu, ni po izvedbi“, naveo je.

Naglasio je kako Sinj i Cetinska krajina imaju snažan povijesni i duhovni identitet te da je riječ o prostoru posebnog vjerskog značenja. Podsjetio je i da brojni europski gradovi tijekom blagdana jasno reguliraju događanja na javnim površinama. Kao primjer naveo je Ljubljanu, gdje su, prema njegovim riječima, u blagdansko vrijeme zabranjeni ulični svirači.

„Svaki ozbiljan grad ima unaprijed pripremljene programe, u koje je uloženo puno truda, sredstava i poštovanja prema vlastitoj tradiciji, kulturi i blagdanskom duhu“, istaknuo je Bulj.

Dodao je kako nema ništa protiv romske glazbe, ali smatra da za nju postoji odgovarajuće vrijeme i mjesto. „Ali ne u danima koji su za kršćane vrijeme sabranosti, iščekivanja i poštovanja otajstva rođenja Krista, i ne na mjestu koje za Sinj ima posebno duhovno značenje“, poručio je.

U nastavku objave kritizirao je dio medija, za koje kaže da s prijezirom gledaju na hrvatsku i katoličku tradiciju, dok istodobno bez zadrške podržavaju ono što dolazi izvana. „Sinj nije Balkan. Hrvatska nije Balkan. Mi smo dio srednje Europe. Ali prije svega dio kršćanske Europe“, naveo je.

Objavu je zaključio porukom kako će se, bez obzira na kritike, čuvati vrijednosti i sveti dani, uz božićnu čestitku građanima.