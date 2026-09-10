Miro Bulj: Na naplatu je stigao nerad Šute, Bobana i njihovih prethodnika, ugrožena je Čistoća Cetinske krajine i stotine radnih mjesta

Nakon što je Čistoća Cetinske krajine obavijestila Grad Sinj da je zaprimila opomenu za plaćanje gotovo 400.000 eura naknade za odlaganje otpada, gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj poslao je priopćenje za javnost:

„Dragi narode,

kao što sam i govorio, na naplatu je stigao dugogodišnji nerad bivšeg direktora Centra za gospodarenje otpadom Lećevica Tomislava Šute, župana Blaženka Bobana i njihovih prethodnika, koji još od 2005. godine nisu bili sposobni uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je rješenje kojim je Čistoći Cetinske krajine utvrđena obveza plaćanja naknade za odlaganje otpada za 2025. godinu u iznosu od 398.620,80 eura. Tvrtka je pravodobno izjavila žalbu i zatražila odgodu izvršenja rješenja do odluke drugostupanjskog tijela, ali žalba ne odgađa njegovo izvršenje. Unatoč tome što odluka o žalbi još nije donesena, Čistoća je 8. rujna zaprimila opomenu za plaćanje.

Riječ je o iznosu koji izravno ugrožava likvidnost tvrtke, njezino redovno poslovanje, kontinuitet pružanja javne usluge i radna mjesta zaposlenika. Jednaka sudbina prijeti i drugim komunalnim poduzećima jer Centar za gospodarenje otpadom Lećevica, nakon svih ovih godina, još nije u funkciji.

To je cijena nerada, nemara i neodgovornosti. Tomislav Šuta godinama je bio na čelu tog štetnog projekta Centra za gospodarenje otpadom Lećevica, dok je Blaženko Boban upravljao Županijom odgovornom za uspostavu sustava. Imali su vremena zapošljavati ljude, popunjavati nadzorne odbore i upravna vijeća te trošiti milijune eura na 90 zaposlenih, ali nisu završili projekt zbog kojega sada ceh ispostavljaju građanima i komunalnim poduzećima.

Odgovornost snosi i bivša ministrica Marija Vučković, koja je dopustila da se naša Lika otruje stranim štetnim otpadom. Građane su doveli pred prijetnju ‘napuljskog scenarija’, a sva komunalna poduzeća na području Splitsko-dalmatinske županije na rub financijskog opstanka.

Tomislav Šuta danas zabranjuje odlaganje otpada u Splitu, iako su upravo on, Blaženko Boban i njihova politička struktura odgovorni za to što taj štetni projekt CGO-a Lećevica još nije dovršen. Imali su plan gospodarenja otpadom, ali ga nisu proveli. Potrošili su milijune, a građanima ostavili račune, naknade i opasnost od ekološke katastrofe.

I sada bih ja trebao podići cijenu? Neću! Neću se povući pred onima koji su godinama zapošljavali i uhljebljivali ljude, a nisu bili sposobni završiti projekt za cijelu Županiju.

Uništili ste komunalna poduzeća i ugrozili stotine radnih mjesta. Imali ste štetan plan gospodarenja otpadom, a niste ga ni proveli. Vi niste samo krivci za to što ste dovezli štetni komunalni otpad, nego ste rasturili našu Hrvatsku kao što ste rasturili i sustav gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zahtijevamo hitnu odgodu izvršenja rješenja do okončanja žalbenog postupka te zajedničko i odgovorno postupanje svih nadležnih institucija kako bi se zaštitili Čistoća Cetinske krajine, njezini zaposlenici i korisnici javne usluge.

Ovo vam neće proći!

Nećete posljedice svojega nerada prebaciti na leđa građana, radnika i komunalnih poduzeća. Za uništavanje sustava gospodarenja otpadom netko konačno mora odgovarati“, poručio je gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj.