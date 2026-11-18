U tišini, molitvi i dubokom poštovanju prema žrtvama jednog od najtežih zločina Domovinskog rata, Škabrnja je danas obilježila 35. obljetnicu svojega stradanja. Među brojnima koji su došli pokloniti se uspomeni na nevino ubijene civile i poginule hrvatske branitelje bio je i gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, koji je u ime Grada Sinja položio vijenac i odao počast žrtvama.

Na mjestu na kojem je 18. studenoga 1991. godine nasilno prekinut život brojnih nedužnih ljudi, i danas su se susreli bol, dostojanstvo i zahvalnost. Trideset i pet godina nije izbrisalo sjećanja na stradanje Škabrnje, niti umanjilo tugu obitelji koje i danas žive s nenadoknadivim gubitkom svojih najmilijih.

Komemorativni program započeo je okupljanjem u Ambaru, nakon čega je Kolona sjećanja prošla ulicama Škabrnje do spomen-obilježja masovne grobnice.

Gradonačelnik Bulj sudjelovao je i u misnom slavlju u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, gdje su se okupljeni u zajedničkoj molitvi prisjetili svih stradalih. Obilježavanje je nastavljeno tradicionalnim mimohodom „Korak po korak“ prema mjesnom groblju svetog Luke, mjestu posebnog pijeteta i trajnog sjećanja.

Počast žrtvama došli su odati i Sinjani koji su u Škabrnju doputovali organiziranim i osobnim prijevozom, svjedočeći kako se uspomena na stradanje Škabrnje čuva daleko izvan njezinih granica.

Pred njihovom žrtvom riječi ostaju nedostatne. Ostaju molitva, zahvalnost i obveza da se istina o njihovu stradanju prenosi budućim naraštajima.