Miro Bulj: Grad Sinj preuzima teret poskupljenja odvoza otpada – građani neće plaćati više

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj donio je odluku da će Grad Sinj sufinancirati cijenu odvoza komunalnog otpada.

Evo što je poručio.

"Svjesni smo da živimo u vremenu inflacije i stalnih poskupljenja koja ozbiljno opterećuju kućne proračune naših sugrađana. Upravo zato odluke koje donosimo u Gradu Sinju ne gledamo izolirano, nego kroz jedno ključno pitanje: kako zaštititi građane, a istovremeno osigurati da gradski sustavi funkcioniraju odgovorno, stabilno i dugoročno održivo.

Povećanje cijene odvoza komunalnog otpada nije odluka koja se donosi olako. Riječ je o nužnoj prilagodbi kako bi se osigurao opstanak komunalnog poduzeća i zaštitila radna mjesta vrijednih komunalnih radnika koji svakodnevno rade težak posao, često za niske plaće. Bez stabilnog poslovanja poduzeća nema ni urednog grada, ni sigurnih uvjeta rada.

No jednako tako jasno poručujem: taj teret ne smije i neće pasti na leđa građana. Zato sam predložio amandman koji postaje sastavni dio gradskog proračuna, a kojim će Grad Sinj sufinancirati povećanje cijene odvoza otpada. Cilj je jasan – omogućiti funkcioniranje sustava i dostojanstvene uvjete rada, a da građani ne osjete novo poskupljenje u vremenu kada zbog Plenkovićeve inflacije i rasta cijena hrane, energenata i osnovnih životnih troškova već snose prevelik teret.

Ovakav pristup nije iznimka, nego kontinuitet politike koju vodimo. Smanjili smo porez na dohodak na 18 posto, čime Sinj danas ima najnižu stopu poreza na dohodak u Hrvatskoj, kako bi ljudima ostalo više od njihove plaće. Uveli smo besplatne vrtiće jer želimo olakšati život mladim obiteljima i jasno pokazati da Sinj brine o svojoj budućnosti.

U vremenu kada je najlakše teret prebaciti na građane, mi biramo odgovornost i socijalnu osjetljivost. Brinemo o komunalnim radnicima, o održivosti gradskih sustava i o građanima koji već osjećaju posljedice inflacije. To je politika ravnoteže, odgovornosti i brige za ljude – i tako ćemo nastaviti i dalje", poručio je Miro Bulj.