Miro Bulj emotivnom porukom čestitao zamjeniku: "Hvala ti na prijateljstvu..."

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj uputio je javnu rođendansku čestitku svom prijatelju i zamjeniku gradonačelnika Denisu Bobeti, koji je proslavio 49. rođendan.

"Zajedno nastavljamo odgovorno raditi"

Bulj je u objavi posebno istaknuo Bobetino prijateljstvo, poštenje i predan rad za Sinj i cijeli Cetinski kraj.

"Sretan 49. rođendan mom prijatelju i zamjeniku gradonačelnika Sinja, Denisu Bobeti! Hvala ti na prijateljstvu, poštenju i predanom radu za naš Sinj i Cetinski kraj", poručio je sinjski gradonačelnik. Dodao je kako će zajedno nastaviti odgovorno raditi i boriti se za interese stanovnika toga kraja. "Zajedno nastavljamo odgovorno raditi i boriti se za interese našeg naroda, čuvajući sve vrijednosti na kojima je izgrađen naš kraj", napisao je Bulj.

Zaželio mu zdravlje, sreću i Božji blagoslov

Na kraju objave zamjeniku je poželio mnogo zdravlja, sreće, obiteljskog mira i uspjeha. "Želim ti puno zdravlja, sreće, obiteljskog mira, Božjeg blagoslova i uspjeha u svemu što radiš. Sretan rođendan, prijatelju! Živio!", zaključio je Miro Bulj.