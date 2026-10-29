Miro Bulj donio odluku: U Sinju se na blagdan Svih svetih omogućuje prigodna prodaja cvijeća i svijeća

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku o proglašenju sajamskih dana na području Grada Sinja, koja se odnosi na nedjelju, 1. studenoga 2026. godine.

Tijekom tog dana, u svrhu sajamskih i turističkih aktivnosti, omogućena je prigodna prodaja cvijeća, svijeća i sličnih proizvoda na javnim površinama. Prodaja se može odvijati na štandovima, kioscima, pokretnim napravama, izložbenim policama i sličnim objektima, u vremenu od 06:00 do 20:00 sati.

"Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže sajamskim danima i doprinesu blagdanskom ozračju u našem gradu", poručuju iz Grada Sinja.