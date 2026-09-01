Miro Bulj čestitao početak nove pedagoške godine

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj čestitao je svim mališanima, njihovim roditeljima, odgojiteljima i ostalim djelatnicima Dječjeg vrtića Bili cvitak današnji početak nove pedagoške godine.

„Našoj djeci želim sretan početak pedagoške godine, mnogo igre, novih prijateljstava i bezbrižnih trenutaka. Roditeljima zahvaljujem na povjerenju, strpljenju i razumijevanju, a odgojiteljima i svim djelatnicima vrtića na predanom radu, ljubavi i brizi koju svakodnevno pružaju našoj djeci. Neka nova pedagoška godina svima bude mirna, radosna i uspješna“, poručio je gradonačelnik Miro Bulj.

Vrata Dječjeg vrtića Bili cvitak danas su se ponovno otvorila za 918 djece koja će kroz igru, učenje i druženje napraviti nove važne korake u svojem odrastanju.

Grad Sinj proteklih je godina sustavno ulagao u razvoj predškolskog odgoja i širenje mreže vrtićkih objekata. Prije pet godina, Dječji vrtić Bili cvitak imao je 603 upisane djece u 29 odgojnih skupina. Danas djeluje na devet lokacija, ima 44 odgojne skupine i obuhvaća 918 djece. U pet godina otvoreno je 15 dodatnih skupina, a broj djece povećan je za više od 300.

Ove je godine primljeno još 262 djece – 104 u jasličke i 158 u vrtićke programe. Sva djeca vrtićke dobi koja su ispunila uvjete ostvarila su mogućnost upisa.

Ipak, najveći problem i dalje predstavljaju nedostatni jaslički kapaciteti. Iako je upisan maksimalan broj djece te su dodatno prošireni kapaciteti postojećih programa, na listi čekanja još se nalazi određeni broj djece jasličke dobi. Gradskom vijeću i ove ćemo godine predložiti isplatu mjesečne naknade od 250 eura roditeljima djece koja su ispunila uvjete za upis, ali zbog nedostatka mjesta nisu primljena. Istodobno kontinuirano radimo na otvaranju novih skupina i vrtića.

„Svjesni smo da roditeljima čija djeca nisu primljena nisu dovoljne najave budućih projekata. Njima je rješenje potrebno danas. Zato nastavljamo osiguravati nova mjesta, osobito za djecu jasličke dobi“, naglasio je gradonačelnik.

Upravo zbog toga Grad Sinj proširuje kapacitete postojećeg vrtića Ferata u Tripalovu voćnjaku, gdje će se uskoro otvoriti tri nove skupine koje će moći primiti više od 50 djece.

Jedan od najvažnijih prioriteta jest završetak i stavljanje u funkciju novog vrtića Muljika u Glavicama. Njegove dvije jasličke i dvije vrtićke skupine osigurat će prijeko potrebna mjesta za ukupno 62 djece.

Istodobno se dovršava projektna dokumentacija za novi vrtić u Karakašici, također kapaciteta 62 djece, za koji je već osiguran dio europskih sredstava. U Bajagiću se priprema prenamjena nekadašnje područne škole u budući vrtić Malin, s jednom jasličkom i jednom vrtićkom skupinom.

Otvara se i nova predškolska ustanova Dječji vrtić Alka, čime se stvaraju organizacijski temelji za daljnje širenje sustava predškolskog odgoja na području Glavica, Brnaza, Turjaka, Obrovca Sinjskog i Bajagića.

„Naš cilj nije samo najavljivati i projektirati nove objekte, nego ih što prije otvoriti, opremiti i ispuniti dječjim smijehom. Svako dijete zaslužuje dostupno i kvalitetno mjesto u vrtiću, a svaki roditelj sigurnost da zbog nedostatka kapaciteta neće ostati bez podrške. Nastavit ćemo povećavati kapacitete sve dok u Sinju nijedno dijete koje ispunjava uvjete ne ostane bez mjesta“, zaključio je gradonačelnik Miro Bulj.