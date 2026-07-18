Miro Bulj čestitao Junaku: 110 godina ponosa i tradicije

NK Junak danas slavi 110 godina postojanja. Tom prigodom čestitku je uputio sinjski gradonačelnik Miro Bulj.

Postoje klubovi koji osvajaju trofeje, a postoje klubovi koji osvajaju srca. Junak je već 110 godina upravo to srce Sinja i duša grada.

Kroz više od 100 godina Junak je proživio puno. Mijenjao je svoj stadion, prolazio kroz teška vremena, slavio pobjede i podnosio poraze. Mijenjale su se generacije igrača i navijača, ali jedno je ostalo isto, ljubav prema Junaku.

Uz Junak su uvijek bili njegovi vjerni navijači čiji su glas, odanost i prkos desetljećima bili snaga kluba. Uz njih i brojni Sinjani, koji nisu samo navijali za Junak, nego su ga živjeli. Živjeli su svaki trening, svaku utakmicu, svaku pobjedu i svaki poraz. Mnogi su u klub utkali dio sebe kao igrači, treneri, volonteri, članovi uprave ili jednostavno kao ljudi koji su znali da je Junak puno više od nogometa.

Na tribinama danas nedostaju mnogi koji su nekad najglasnije bodrili svoj Junak. Oni koji su s ponosom i prkosom nosili klub u srcu i ostavili nam u nasljeđe riječi koje i danas odzvanjaju Sinjem: "Neka dođu!!" Taj poklič nije samo navijanje to je poruka da se nikada ne odustaje, da se uvijek ide pošteno, hrabro i srcem.

S posebnim pijetetom prisjećamo se svih onih kojih danas više nema među nama, a koji su ostavili neizbrisiv trag u povijesti Junaka. Njihova ljubav prema klubu i gradu ostaje trajna baština koju su prenijeli novim naraštajima.

Sretan ti 110. rođendan, naš Junače! Neka te i dalje vode poštenje, prkos i ljubav prema gradu iz kojeg si ponikao. Neka se još dugo s tribina ori isti poklič i ponosno predstavljaj svoj Sinj.

"Junak nije samo nogometni klub. Junak je dio identiteta našega grada, naša duša i ponos. Čuvajmo ga, volimo ga i budimo uz njega kao što je on već 110 godina uz Sinj. Neka dođu!"

Vidimo se danas na Junakovom!