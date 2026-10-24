Miro Bulj čestitao herojima velikog srca: Sinjanin Zvonko Cvrlje krv darovao čak 100 puta!

Povodom Dana dobrovoljnih darivatelja krvi, koji se u Hrvatskoj obilježava 25. listopada, gradonačelnik Sinja Miro Bulj sudjelovao je u dodjeli priznanja dobrovoljnim darivateljima krvi sa sinjskog i cetinskog područja.

Tom je prilikom zahvalio svim darivateljima koji svojim nesebičnim djelovanjem pomažu onima kojima je krv najpotrebnija, istaknuvši kako su upravo oni istinski heroji društva.

Posebne čestitke uputio je darivateljima koji su krv darovali 50, 55 i 75 puta, a posebno je izdvojio Zvonka Cvrlju, koji je krv darovao čak 100 puta.

„Nema ljepše i plemenitije stvari nego darovati krv“

Bulj se nakon dodjele priznanja oglasio i na svojem Facebook profilu, gdje je objavio emotivnu poruku zahvale svim dobrovoljnim darivateljima krvi.

„Danas sam imao čast sudjelovati u dodjeli priznanja našim dobrovoljnim darivateljima krvi, ljudima koji svojim nesebičnim činom spašavaju živote i pokazuju što znači biti čovjek.

Posebne čestitke svima koji su krv darovali 50, 55 i 75 puta, a posebno našem Zvonku Cvrlji, koji je krv darovao čak 100 puta! To je nevjerojatan čin humanosti, solidarnosti i ljubavi prema bližnjemu“, poručio je Bulj.

Naglasio je kako darivanje krvi predstavlja jedan od najplemenitijih načina pomaganja drugima.

„Kao što sam i danas poručio, nema ljepše i plemenitije stvari nego darovati krv i nekome pružiti priliku za ozdravljenje i novi početak“, istaknuo je.

Ponosan na Sinjane i Cetinjane

Sinjski gradonačelnik posebno je naglasio ponos na ljude svojega kraja, koji iz godine u godinu pokazuju humanost i spremnost pomoći drugima.

„Ponosan sam na naše Sinjane i Cetinjane, na ljude velikog srca koji ne pitaju kome pomažu, nego jednostavno pružaju ruku kad je najpotrebnije“, napisao je.

Na kraju je zahvalio svim dobrovoljnim darivateljima krvi, ali i Gradskom društvu Crvenog križa Sinj, koje svojim radom i organizacijom akcija darivanja krvi ima važnu ulogu u lokalnoj zajednici.

„Hvala svim darivateljima krvi, kao i Gradskom društvu Crvenog križa Sinj, na njihovom predanom radu i humanosti. Vi ste istinski heroji našega društva!“, zaključio je Bulj.

Dan dobrovoljnih darivatelja krvi prilika je za odavanje priznanja ljudima koji bez očekivanja osobne koristi daruju dio sebe kako bi pomogli drugima. Njihova humanost i solidarnost podsjećaju koliko jedan jednostavan, ali iznimno vrijedan čin može značiti onima kojima je pomoć najpotrebnija.