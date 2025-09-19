Mirna noć je iza splitskih vatrogasaca

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, od četvrtka 18. rujna u 6 sati do petka 19. rujna u 6 sati vatrogasci su zabilježili niz manjih intervencija na području Splita i okolnih općina.

Javna vatrogasna postrojba (JVP) Grada Splita intervenirala je tri puta:

u 11:10 sati uklonili su stablo u Solinskoj ulici,

u 20:16 sati otvorili su stan u Šimićevoj ulici,

u 20:46 sati obavili su izvid zbog dojave o dimu iz stana u Ličkoj ulici.

Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Split također je imalo dvije tehničke intervencije. U 11:05 sati isključili su akumulator na vozilu u Ulici Hrvatske mornarice, a u 17:36 sati osigurali su mjesto urušavanja fasade vatrogasnom trakom u Ulici Table.

Na području županije zabilježene su i dvije prometne nezgode: u 14:01 sati u Marini, gdje su intervenirali DVD Marina i JVP Trogir, te u 18:37 sati u Sutivanu, gdje je reagirao DVD Supetar.

Županijski vatrogasni operativni centar zaključuje kako je protekla 24-satna smjena protekla bez većih požarnih incidenata.