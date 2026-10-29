Mirko Galić o prizorima u Splitu: "Bilo me sram kao hajdukovca, ali i kao Hrvata"

Nekadašnji novinar, pariški dopisnik i diplomat Mirko Galić gostovao je u emisiji „Razgovor s razlogom” Morane Kasapović na HRT-u, gdje je govorio o sve izraženijem nezadovoljstvu mladih u Europi, političkim promjenama koje očekuju europske države, ali i zabrinjavajućim pojavama u hrvatskom društvu.

Posebno se osvrnuo na nedavne događaje u Splitu, kada su navijački huligani marširali gradskim ulicama uz parole kojima su veličali fašizam, nacizam i ustaštvo. Galić je otkrio da se toga dana i sam nalazio u Splitu te da ga je ono što je vidio duboko pogodilo.

„Bio sam u Splitu tog dana. Ni ja nisam mogao suspregnuti do kraja svoje hajdukovske osjećaje, ali me bilo sram kao hajdukovca. Sram me je i kao Hrvata. Ja imam pravo na taj sram, jer ja nikad nisam pokazao zrnce antisemitizma u sebi. Mi smo tu jednu političku, skoro bih rekao falangu, pustili da ona maršira Splitom u jednom pohodu koji je bio orijentiran na narod koji je najviše stradao u cijeloj ljudskoj povijesti”, rekao je Galić.

„Hrvatska se našla na stranputici”

Galić smatra da su takve pojave povezane i s dugogodišnjim odnosom državne politike prema povijesnim simbolima i ekstremizmu. Pritom je posebno izdvojio premijera Andreja Plenkovića i njegove, kako ih naziva, dvostruke konotacije u vezi s pozdravom „Za dom spremni”.

Prema njegovu mišljenju, dopuštanje dvosmislenih tumačenja povijesnih simbola pridonijelo je stvaranju ozračja u kojem se radikalizam sve otvorenije iskazuje na ulicama.

„Ne možemo biti neutralni i ravnodušni prema ovakvim iskazima mržnje. To je nasilje, to je realizirana mržnja”, upozorio je Galić, ocijenivši da se Hrvatska našla na stranputici.

Dodao je kako od premijera Plenkovića nije očekivao pokušaje relativiziranja i mijenjanja prošlosti.

„Francuska više voli revolucije nego reforme”

Govoreći o političkim i društvenim previranjima u Francuskoj, Galić je istaknuo da je riječ o zemlji koja tradicionalno više voli revolucije nego reforme.

Prosvjedi koje su pokrenuli srednjoškolci u međuvremenu su prerasli u šire nemire, a nezadovoljstvu mladih pridružuju se i druge društvene skupine.

„Uskoro će izbori, a nezadovoljstvo masa je veliko, ne samo mladih. To je prvi put da su srednjoškolci, dakle tinejdžeri, izašli na ulice protiv svojih očeva. I protiv politike i nasljeđa koje su im očevi ostavili. Sad se priključuju studenti, i ne zna se gdje će to završiti. Iz stanja prosvjeda Francuska ulazi u stanje, gotovo bi se moglo reći, građanskog rata”, rekao je Galić.

Smatra da upravo mladi među prvima osjećaju posljedice slabosti društva i političkih odluka koje donose starije generacije.

„Jer ako se danas izdvaja više za vojsku nego za škole, i ako su mladi koji sutra mogu biti, ne daj bože, topovska hrana, to prvi primjećuju, onda to dramatično pokazuje da odrasli koji upravljaju državama nisu svjesni u kojem smo stanju danas”, kazao je.

Galić upozorava na politički zaokret Europe

Galić je govorio i o predstojećim izborima u nizu europskih zemalja, među kojima su Španjolska, Poljska, Italija i Njemačka. Smatra da bi njihovi rezultati mogli značajno promijeniti političku kartu kontinenta.

Prema njegovoj ocjeni, Europa se već priprema za mogućnost dolaska radikalne desnice na vlast u nekim od svojih najvažnijih država, uključujući njemački AfD i francusku Marine Le Pen.

Takav razvoj događaja, upozorava, mogao bi ozbiljno utjecati na budućnost europskog jedinstva.

„Može se, dakle, očekivati da će jedna radikalnija, nacionalnija desnica ovladati u najvažnijim državama i u tom slučaju će Europa osjećati posljedice tih promjena”, zaključio je Galić u razgovoru za HRT.