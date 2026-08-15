Mirko Filipović oprostio se od svoje Lole nakon 18 godina: "Otišla je moja Lolica"

Legendarni hrvatski borac Mirko Filipović Cro Cop podijelio je s pratiteljima tužnu vijest. Nakon čak 18 godina ostao je bez svoje dugogodišnje ljubimice, psa Lole.

Filipović je na Instagramu objavio nekoliko zajedničkih fotografija, a od Lole se oprostio kratkom i emotivnom porukom.

„Otišla je moja Lolica nakon 18 godina“, napisao je Cro Cop.

Koliko su mu životinje važne dobro je poznato onima koji ga godinama prate. Filipović je u više navrata pomagao napuštenim i ozlijeđenim psima, nerijetko se osobno uključujući u njihovo spašavanje i pronalazak novog doma.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mirko Filipović (@crocop1009)

Više puta pomagao napuštenim psima

Početkom 2023. godine u šumi u okolici Zagreba pronašao je dva napuštena štenca uz cestu. Poveo ih je sa sobom, pobrinuo se za njihov smještaj, a potom preko društvenih mreža potražio ljude spremne pružiti im siguran dom.

Nekoliko mjeseci kasnije uključio se i u spašavanje ozlijeđenog psa koji je napušten lutao ulicama Vinkovaca. Nakon što je doznao za njegovu situaciju, ponudio je pomoć te mu osigurao veterinarsku skrb i uvjete za oporavak, nakon čega se tražio njegov trajni dom.

Zbog svega toga ne čudi koliko je Filipovića pogodio odlazak Lole, koja je uz njega provela gotovo dva desetljeća. Njegova kratka oproštajna poruka izazvala je brojne reakcije i poruke podrške pratitelja.