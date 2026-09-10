Mirjana Rakić: Slaviti čovjeka osuđenog za genocid je van pameti

Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić oštro je komentirala pokop Ratka Mladića u Beogradu i ocijenila da je reakcija Europske unije bila preslaba. Smatra da bi Bruxelles, ako želi poslati ozbiljnu poruku vlastima Aleksandra Vučića, trebao posegnuti za jedinim na što je svaka vlast osjetljiva - novcem. "Kad taj dotok novca, a to su milijarde koje su dolazile iz Europske unije, jedanput prerežete, onda postanete ozbiljni", poručila je Rakić, piše N1.

Slabost Europske unije

Rakić je u emisiji Novi dan ocijenila da je način na koji je pokopan Ratko Mladić pokazao ne samo odnos srbijanskih vlasti prema ratnom zločincu osuđenom za genocid, nego i slabost reakcije Europske unije prema Aleksandru Vučiću. "Predsjednik Vučić nikad nije rekao da ne želi u Europsku uniju.

To je ta njegova karta za izvlačenje novca", rekla je Rakić. Još problematičnijim smatra to što mu, kako kaže, europski vrh i dalje vjeruje. "Čelništvo Europske unije pokazalo je upravo na ovom primjeru pokopa Ratka Mladića da je to samo jedan u nizu njihovih 'nečinjenja'", izjavila je.

Očekivala je puno snažniju reakciju predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i Europskog vijeća. Umjesto toga, prvu je reakciju usporedila s priopćenjem kakvo bi se izdalo "kao da je kiša negdje jače pala pa moramo izdvojiti dodatna sredstva da pomognemo poljoprivrednicima".

"To je van pameti"

Rakić je bila posebno oštra prema događajima tijekom Mladićeva pokopa. "To što se događalo bilo je prestrašno gledati, da vi u današnje vrijeme pokop jednog ratnog zločinca, čovjeka koji je osuđen za genocid, slavite. Mislim, to je van pameti.

Van pameti u svakom normalnom društvu, u svakoj normalnoj zemlji, a pogotovo u Europskoj uniji koja ima određene standarde, barem na papiru, i ima određene vrijednosti", dodala je. Upravo je te europske vrijednosti dovela u pitanje, upitavši postoji li jedinstvo unutar Unije ili svaka članica djeluje za sebe.

Rakić smatra da kriteriji koji su vrijedili tijekom hrvatskog pristupanja EU danas očito nisu jednako primijenjeni na Srbiju. "Ono što smo mi, Hrvatska, prošli da bismo postali članica Europske unije, meni se čini da se na slučaju Srbije potpuno zaboravilo.

Mi smo imali jedan dugi, dugi, dugi put gdje nas je preispitivalo, ono što bi se reklo, svaki centimetar na tom putu", rekla je. Kao posebno znakovit primjer odnosa pojedinih država EU prema Srbiji izdvojila je susret francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i Aleksandra Vučića.

"Treba prekinuti dotok novca"

"Macron je jučer primio Vučića u Parizu sa smiješkom, grlili su se. Mislim, Francuska je jedna od temeljnih država Europske unije. Što to znači?

Koja je poruka toga sastanka?", upitala je Rakić i odmah odgovorila: "Poruka je da se apsolutno ništa neće promijeniti." Razloge vidi u nacionalnim gospodarskim i geopolitičkim interesima Francuske, koja će zbog njih i veza Srbije s Rusijom nastaviti održavati dobre odnose s Beogradom.

Na pitanje što bi Europska unija konkretno trebala napraviti, Rakić je odgovorila bez okolišanja. "Trebalo bi jednostavno prekinuti davanje dotoka novca. Dotok novca. Na novcu su svi osjetljivi. Pa tako i Srbija", rekla je. Smatra da bi takva odluka imala snažan učinak pred izbore koje je Vučić najavio.

Ipak, ne vjeruje da će se takav scenarij dogoditi. Razlog vidi u nesposobnosti članica da se dogovore što Europska unija danas želi biti. "Je li to samo ekonomski interes? Dakle, svaka zemlja pojedinačno gleda svoj interes. Ili je to stvarno nešto što u statutu postoji zacrtano? Dakle, vrijednosti prije svega, preko kojih se ne može prekoračiti, i međunarodno pravo", pojasnila je.

Mahanje prstom iz Bruxellesa

Rakić ne očekuje da će reakcija Bruxellesa otići puno dalje od političke osude. "Doći će do mahanja prstom", rekla je. Očekuje da će Europski parlament reagirati rezolucijom, ali smatra da je ključno što će napraviti Europska komisija i države članice.

"Zanima me što će reći o Srbiji. Ako će", dodala je, govoreći o budućem nastupu Ursule von der Leyen. Izrazito je kritična prema sadašnjem europskom vodstvu. "Ova sadašnja garnitura lidera unutar Europske unije jednostavno nije sposobna razlučiti bitno od nebitnog. To je apsolutno vidljivo na svakom potezu", ocijenila je.

Komentirala je i izjave Ane Brnabić, koja je nakon reakcija iz Hrvatske spominjala Slobodana Praljka. Rakić odbacuje takve usporedbe. "Ja ne bih uopće davala tu nikakve paralele. Jer to što se dogodilo u Beogradu apsolutno prelazi i zdrav razum i bilo kakvo ponašanje u međunarodnim odnosima", rekla je.

Smatra nezamislivim da država na takav način isprati osobu osuđenu za genocid. Osvrnula se i na sudjelovanje patrijarha Porfirija. "Porfirije, koji mu drži opijelo, pa to je bilo prestrašno. Sve je skupa okrenuto na glavu i to je zapravo jedna vrlo, vrlo opasna situacija", zaključila je.

Opasnost za regiju

Rakić smatra da događaji u Srbiji nisu samo unutarnje pitanje te zemlje, već predstavljaju opasnost i za susjedne države poput Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Otvorila je pitanje ima li Bruxelles jasnu strategiju za buduće proširenje na Zapadni Balkan.

"Ima li netko ideju u Bruxellesu na koji način će se rješavati pristup balkanskih zemalja u novo članstvo? Ja mislim vrlo teško", rekla je. Podsjetila je na primjer Sjeverne Makedonije, koja je zbog europske perspektive pristala na promjenu imena, a zauzvrat nije dobila jasan put. "I što se dogodilo? Europska unija je tu bila neodlučna", kazala je.

U razgovoru se osvrnula i na jačanje AfD-a u Njemačkoj, ocijenivši to kao "jedan opasan korak". Smatra da su birači znali za što glasaju, navodeći kao ključne teme migracije, odnos s Rusijom i cijene energenata. Problem vidi u tome što etablirane stranke rast takvih opcija promatraju kao izolirane nacionalne slučajeve.

Položaj Europe u svijetu

"Sve te velike stranke su se na neki način uljuljkale kroz sve ovo vrijeme", rekla je i nazvala ih "okoštalim sustavima" bez novih ideja. Promjene u Europi povezala je i s povratkom Donalda Trumpa. "Trump je apsolutno okrenuo cijeli svijet naglavačke. Sve je moguće od danas na sutra", izjavila je.

Govoreći o globalnoj politici, Rakić je iznijela oštru ocjenu položaja Europe. Smatra da će se s Moskvom prije ili poslije morati razgovarati, no postavlja pitanje tko danas uopće govori u ime Europe. "Glavnu riječ vode Amerikanci koji prenose onda to Zelenskom što se razgovaralo s Trumpom. Europska unija ne postoji.

Osim što ima posljedice", rekla je. Podsjetila je na poznatu opasku o tome koji broj treba nazvati za razgovor s Europom. "Nema više na europskoj razini političara koji bi svojim imenom stajali iza nečega", smatra Rakić.

Sumnja u regularnost izbora u Srbiji

Pred kraj razgovora analizirala je koncentraciju političke moći u Srbiji. "Vučić je predsjednik Srbije koji zapravo po Ustavu nema te ovlasti koje je on preuzeo", rekla je. Nabrojila je kako Vučić istupa o svim temama, od ekonomije do energetike, umjesto resornih ministara.

Zbog toga smatra logičnim da bi nakon izbora mogao preuzeti mjesto premijera. "Ako njegova stranka pobijedi, on će biti premijer. Napokon da i službeno ima to što je sve ove godine radio", kazala je i povukla paralelu s modelom Putin-Medvedev.

Na kraju je izrazila sumnju u regularnost budućih izbora u Srbiji, posebno u manjim sredinama. "Nakon ovoga pokopa Mladića, ja dvojim u mnoge stvari. Tko će kontrolirati izbore? I hoće li se ta kontrola prihvatiti na kraju?", upitala je Rakić.