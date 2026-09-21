Mirjana Hrga oplela po influencerima i plaćenim promocijama: "Postoje puno časniji načini da zaradiš pare"

Bivša novinarka Mirjana Hrga, danas vlasnica konobe u Osoru, na društvenim mrežama komentirala je sve rašireniju praksu plaćenih promocija proizvoda i usluga putem poznatih osoba i influencera.

Njezina objava izazvala je brojne reakcije pratitelja, a Hrga je jasno poručila da takav način oglašavanja kod nje postiže upravo suprotan učinak.

"Je li moguće da je narod toliko poludio?"

Osvrnula se na vlasnike restorana, kozmetičkih salona i različitih brendova koji angažiraju poznate osobe kako bi promovirale njihovu ponudu.

"Uistinu ne razumijem ove što odlaze po pozivu i ove što ih pozivaju da im dođu, da ih onda plati i da onda ovaj što je plaćen i došao nahvali: kozmetički salon, restoran, proizvod… Je li moguće da je narod toliko poludio?", napisala je Hrga.

Smatra da plaćena pohvala kod dijela publike može izazvati upravo sumnju u vjerodostojnost preporuke.

"Pa baš kad vidiš da neka poznata osoba promovira nešto, pitaj se koliko je to što promovira uistinu dobro kad se vlasnik odlučio na takvo što i platio ga za te sladunjave riječi?", navela je.

"Zazirem od ove vrste PR silovanja"

Hrga pritom ne isključuje mogućnost da promovirani proizvod ili usluga zaista budu kvalitetni. Međutim, kaže da je njoj sam način promocije dovoljan da izgubi interes.

"Možda je proizvod, usluga uistinu dobra, ali osobe poput mene nažalost baš to neće kupiti, neće tu doći, jer zazirem od ove vrste PR silovanja", napisala je.

Na kraju je komentirala i nastojanje da se popularnost i utjecaj na društvenim mrežama pretvore u izvor zarade.

"Jasno mi je da svi žele unovčiti baš sve, pa i svoju tvrdnju koja možda ne odgovara istini, ali postoje puno časniji načini da zaradiš pare. Radiš. Konkretno", zaključila je Hrga.