Mirjana Hrga objavila oštru poruku, mnogi je povezali s Mišinim ispraćajem: "Mi glasno ludimo”

Veliki ispraćaj Mate Miše Kovača na splitskom Poljudu izazvao je brojne emocije, ali i podijeljene reakcije javnosti. Dok su tisuće građana pjesmom odavale počast legendarnom pjevaču, na društvenim mrežama razvila se rasprava o primjerenosti takvog oproštaja. U jeku rasprave oglasila se i bivša novinarka Mirjana Hrga, čiju su objavu mnogi protumačili kao osvrt na događanja na Poljudu, iako ona Mišu Kovača nije izravno spomenula.

„Uz dužno poštovanje, mislim da se kao ljudska vrsta trebamo što hitnije vratiti na tvorničke postavke. Sad više nije ni tiho. Mi glasno ludimo”, napisala je Hrga.

Iako u svojoj objavi nije spomenula ni Mišu Kovača ni njegov posljednji ispraćaj, mnogi su njezine riječi povezali s velikim oproštajem koji je u utorak održan na splitskom Poljudu.

Nije spomenula Mišu, ali komentari su krenuli u tom smjeru

Važno je naglasiti kako Hrga nije izričito navela na što se njezina poruka odnosi, pa se ne može sa sigurnošću tvrditi da je kritizirala organizaciju Mišina ispraćaja.

Ipak, dio komentatora njezinu je objavu protumačio upravo u tom kontekstu.

„Bilo je dostojanstveno i lijepo. Pjesma ne znači sreću, kao što ni tišina ne znači tugu”, napisala je jedna komentatorica, očito povezujući Hrgine riječi s glazbenim oproštajem od Miše Kovača.

Drugi su podržali njezino razmišljanje, dok su pojedini pratitelji pokušali doznati što ju je zapravo potaknulo na takvu objavu.

„Što te je motiviralo da napišeš ovaj post?”, upitala je jedna komentatorica.

Ispraćaj na Poljudu podijelio javnost

Podsjetimo, posljednji ispraćaj Miše Kovača na Poljudu okupio je tisuće građana koji su pjesmom odali počast jednom od najvećih hrvatskih glazbenika.

U programu su sudjelovali brojni izvođači, među kojima Dražen Zečić, Mladen Grdović, Jole, Alen Nižetić i klapa Rišpet.

Posebnu pozornost izazvao je prolazak vozila s lijesom legendarnog pjevača oko travnjaka Poljuda, dok su okupljeni pjevali njegove najveće hitove.

Dok su jedni smatrali da je riječ o emotivnom i dostojanstvenom oproštaju od čovjeka koji je desetljećima punio stadione, drugi su propitivali je li takav način ispraćaja bio primjeren.

Organizatori odgovorili kritičarima

Na kritike se osvrnuo i glazbeni producent Tomislav Mrduljaš, predsjednik splitske podružnice Hrvatske glazbene unije, koji je sudjelovao u pripremi programa.

Poručio je kako su organizatori željeli proslaviti život i glazbenu ostavštinu Miše Kovača te istaknuo da velik odaziv građana dovoljno govori o tome koliko je pjevač značio publici.

Mrduljaš je također poručio da oni kojima se program nije svidio nisu morali sudjelovati u njemu niti pratiti televizijski prijenos.

U svakom slučaju, Hrgina objava otvorila je prostor za različita tumačenja. Je li doista bila potaknuta prizorima s Poljuda ili je bivša novinarka komentirala nešto sasvim drugo, iz njezinih riječi nije moguće zaključiti.