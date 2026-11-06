Mirjana Hrga o ispraćaju Miše Kovača na Poljudu: "Da su mene poslali, dala bih otkaz. Jesmo li mi poludjeli?”

Veliki ispraćaj Mate Miše Kovača na splitskom Poljudu, koji je okupio desetke tisuća ljudi, i dalje izaziva reakcije. Nakon što je na društvenim mrežama komentirala događaj, bivša televizijska novinarka i voditeljica Mirjana Hrga ponovno se osvrnula na oproštaj od glazbene legende. Ovoga puta posebno se obrušila na način na koji su televizijske kuće izvještavale s Poljuda.

Gostujući u „Podcastu s Brezom”, Hrga je otvoreno kritizirala odluku da se novinari koji se inače bave ozbiljnim političkim i informativnim temama angažiraju na praćenju posljednjeg ispraćaja popularnog pjevača.

Pritom je naglasila da njezina kritika nije usmjerena protiv Miše Kovača i njegove glazbene ostavštine, nego protiv uredničkih odluka i načina izvještavanja.

„Da su me poslali na Poljud, dala bih otkaz”

Hrga je izjavila da bi, da se našla u sličnoj situaciji tijekom svoje novinarske karijere, odbila takav zadatak.

Posebno joj je zasmetalo što su se u televizijskim prijenosima pojavljivala poznata lica informativnog programa, koja su okupljenim građanima postavljala slična pitanja o tome koliko im je značio Mišo Kovač i njegova glazba.

Smatra da je takav pristup bio pretjeran te da se izgubila mjera u televizijskom praćenju događaja.

I ranije izazvala raspravu

Podsjetimo, Hrga se nakon velikog ispraćaja oglasila i na Facebooku, gdje je objavila kratku, ali oštru poruku.

„Uz dužno poštovanje, mislim da se kao ljudska vrsta trebamo što hitnije vratiti na tvorničke postavke. Sad više nije ni tiho. Mi glasno ludimo”, napisala je.

Njezina objava izazvala je različite reakcije. Dok su joj neki pratitelji pružili podršku, drugi su isticali da je glazbeni oproštaj bio dostojanstven i primjeren pjevaču čije su pjesme obilježile generacije.

Više od 30 tisuća ljudi na Poljudu

Veliki javni ispraćaj Miše Kovača održan je na stadionu Poljud, gdje se okupilo više od 30 tisuća ljudi.

U glazbenom programu sudjelovali su brojni domaći izvođači, među kojima Mladen Grdović, Dražen Zečić, Joško Čagalj Jole, Giuliano, Alen Nižetić i klapa Rišpet.

Okupljeni su zajedno pjevali Mišine najpoznatije pjesme, a posebno emotivan trenutak bio je prolazak pogrebnog vozila s lijesom oko stadiona.

Na kritike organizacije oproštaja ranije je odgovorio i glazbeni producent Tomislav Mrduljaš, koji je sudjelovao u pripremi programa. Istaknuo je da je cilj bio proslaviti Mišin život i glazbenu ostavštinu te podsjetio na golem interes publike.

Dok su za jedne prizori s Poljuda bili dostojanstven oproštaj od glazbene legende, za druge su otvorili pitanje granice između odavanja počasti i medijskog spektakla.

Najnovije izjave Mirjane Hrge ponovno su otvorile upravo tu raspravu, ovoga puta s posebnim naglaskom na ulogu novinara i televizijskih urednika.