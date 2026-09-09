Veliko otvorenje Lane Niche u Splitu: Pogledajte tko je stigao na novu adresu luksuznih mirisa

Šetajući trgovačkim centrom namirisali ste nešto čemu jednostavno ne možete odoljeti, a trag mirisa doveo vas je na prvi kat Mall of Split, u novu veliku poslovnicu poznate parfumerije Lana Niche.

Lana Niche vrata svoje najveće splitske poslovnice otvorila je u petak, dok je svečano otvorenje, uz goste, kupce, obitelj, prijatelje i brojna poznata lica, održano u utorak.

Tko je sve upriličio otvorenje, pogledajte u našoj velikoj fotogaleriji.

Osim što je nova, prostrana i uređena tako da je gotovo nemoguće izbjeći superlative, nova splitska mirisna oaza postala je dom i trima globalno poznatim imenima iz svijeta mirisa: Trvdon, Fragrance du Bois i Clive Christian.

Lana, vlasnica franšize, otkrila nam je kako je ovo tek početak te da Splićane uskoro očekuje još jedno veliko iznenađenje i novost na policama Lana Niche parfumerija. Dovođenje ovih renomiranih svjetskih brendova, čini se, samo je uvod u ono što tek slijedi, a to nam potvrđuju i vlasnici splitske Lane Niche, supružnici Tina i Bruno Raič uz komentar: "naši kupci točno znaju što žele, a na nama je da im želje i ispunimo. Najbolje tek slijedi."

Uz brojne goste, na svečanom otvorenju imali smo priliku upoznati i predstavnike francuskog Trvdona.

Victor Lotz kaže kako je riječ o brendu koji se u svijetu luksuznih mirisnih svijeća pozicionira gotovo kao „Rolls-Royce“ svoje industrije, a iza sebe ima tradiciju koja seže sve do 1643. godine. Priča je započela u Parizu, dok se danas proizvodnja odvija u Normandiji, gdje se svijeće i dalje izrađuju oslanjajući se na stoljetno znanje i ručni rad majstora.

Posebna pažnja posvećena je svakom detalju, a čak se i prepoznatljive staklene posude izrađuju u Toskani. Upravo spoj francuske tradicije, talijanskog zanatstva i suvremenog osjećaja za luksuz daje ovim svijećama karakter koji nadilazi klasičan mirisni proizvod.

Ambicija brenda je dodatno jačati prisutnost na najekskluzivnijim svjetskim adresama, od luksuznih parfumerija i prestižnih robnih kuća do hotela s pet zvjezdica, kao i kroz suradnje s renomiranim modnim dizajnerima.

U središtu cijele priče ipak ostaju kvaliteta i umjetnost izrade. Trvdonove mirisne svijeće snažno su povezane s francuskom poviješću i nasljeđem, a svaki je miris osmišljen kao spoj tradicije, karaktera i atmosfere. To nisu samo svijeće koje mirišu prostor, nego predmeti koji u interijer unose dio povijesti, zanatstva i francuskog poimanja luksuza, uz nenametljiv osjećaj dobrodošlice.

Daniela Huttona, Engleza s francuskom adresom koji također predstavlja Trvdon, pitali smo da nam približi ono najvažnije, sam miris Trvdonovih svijeća.

„Trvdon nije samo najstariji proizvođač svijeća na svijetu, već i brend duboko isprepleten s francuskom poviješću. Kroz stoljeća je stekao status kraljevskog proizvođača voska, opskrbljujući francuski dvor i imena poput Luja XIV. i Marije Antoanete.

Svaki Trvdonov miris nosi vlastitu priču i karakter, a među najpoznatijima je Ernesto, svijeća inspirirana revolucionarnim duhom i atmosferom Kube. U mirisnoj kompoziciji prepoznaju se note duhana i kože, ali njezin dojam nije težak ni nametljiv. Upravo suprotno, miris ostaje profinjen, topao i dovoljno suptilan da ispuni prostor bez dominiranja njime.

Sličnu filozofiju prati i Abdel Kader, miris inspiriran istoimenim alžirskim vođom, vojnikom i diplomatom. Svježije note mente i đumbira daju mu izrazito čist, živahan i gostoljubiv karakter, zbog čega djeluje gotovo kao mirisna interpretacija dobrodošlice“, priča nam Daniel Hutton.

Uz svijeće, Trvdon nudi i mirise za prostor u spreju, koji se mogu koristiti i na tekstilu, primjerice posteljini ili odjeći. Ideja je jednostavna, ali vrlo luksuzna: miris ne ostaje samo u prostoru, već postaje dio atmosfere doma i osobnog rituala.

Ono što Trvdon izdvaja upravo je ta mjera. Mirisi su izražajni, ali ne agresivni, kompleksni, ali ne teški. Umjesto da preplave prostor, oni ga oblikuju diskretno, profinjeno i s karakterom.

A kada smo Daniela zamolili da cijeli brend opiše samo jednom riječju, bez previše razmišljanja i s popriličnom dozom samopouzdanja odgovorio je: „Bezvremenski.“

I možda je upravo to riječ koja najbolje opisuje cijeli svijet niche parfema i mirisnih svijeća. Oni predstavljaju posebnu dimenziju bezvremenskog luksuza, pa nije ni čudno što je Lana Niche postala nezaobilazna adresa splitskih zaljubljenika i zaljubljenica u posebne, drugačije i pamtljive mirise.

Dostupna na dvije lokacije u Splitu, na prvom katu Mall of Split te u samom centru grada, u Ulici kralja Tomislava 5, Lana Niche svojim kupcima nudi luksuz, nesvakidašnje mirise i mali prozor u veliki svjetski parfemski univerzum.