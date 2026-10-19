Mirisi tradicije ponovno osvajaju Korčulu: U Blatu počinju Dani lumblije, posjetitelje očekuju domaće delicije i bogat program

Blato na otoku Korčuli od 23. do 28. listopada ponovno postaje središte mirisa, okusa i tradicije. U sklopu manifestacije „Dani lumblije u Blatu” posjetitelje očekuju degustacije autohtonih slastica i jela, predstavljanje lokalnih proizvođača, folklorna baština te radionice izrade jedne od najpoznatijih korčulanskih slastica – lumblije.

Ljubitelji tradicionalne gastronomije i ove će jeseni imati poseban razlog za posjet Blatu. Manifestacija „Dani lumblije u Blatu” donosi šest dana posvećenih očuvanju otočne kulinarske baštine, domaćim proizvodima i običajima koji se prenose generacijama.

Središnji događaj pod nazivom „Okusi i mirisi zavičaja – Dani lumblije u Blatu” održat će se u subotu, 24. listopada, od 9:30 do 12:30 sati u Gradskom parku Blato.

Lumblija, blatska torta i brojni otočni specijaliteti

Posjetitelji će imati priliku kušati i upoznati lumbliju, tradicionalnu slasticu posebno povezanu s Blatom i otokom Korčulom. Riječ je o aromatičnom kolaču koji zauzima posebno mjesto u otočnoj gastronomskoj baštini, a njegova se priprema tradicionalno veže uz jesenske dane.

Uz lumbliju, na manifestaciji će biti predstavljene i druge prepoznatljive delicije, među kojima su Blatska torta® i Kumpanjol®, kao i brojna autohtona jela i slastice otoka Korčule.

Posebno zanimljiv dio programa bit će predstavljanje tradicionalnih folklornih nošnji tancarica Viteškog udruženja Kumpanjija – Blato, čime će se gastronomska priča povezati s bogatom kulturnom baštinom ovoga mjesta.

Za pripremu jela na jednoj od kućica pobrinut će se Udruga Žrnovski makaruni iz Žrnova, pa će posjetitelji moći uživati i u okusima poznate otočne tjestenine.

Brojni izlagači predstavit će svoje proizvode

U Gradskom parku okupit će se proizvođači, udruge i obrtnici iz različitih dijelova otoka Korčule, ali i šire.

Među najavljenim izlagačima su Blue Fish iz Brne, Dainesi Studio, Liga protiv raka Korčula – Pelješac – Lastovo – Mljet, ogranak Blato, OPG Bosnic, Konoba Zlinje Blato, OPG Mirošević, OPG Protić Sanja, OPG Pecotić iz Smokvice, OPG Nadilo iz Žrnova, Škatula iz Lumbarde, Slatkopedija iz Splita, torbe „Blatski govor” te Viteško udruženje Kumpanjija – Blato.

Manifestacija će tako biti prilika ne samo za degustaciju tradicionalnih proizvoda nego i za upoznavanje ljudi koji svojim radom čuvaju i promiču otočnu gastronomiju i baštinu.

Učenici Srednje škole Blato također sudjeluju

Važan dio manifestacije i ove godine čini program Srednje škole Ivo Padovan iz Blata.

U petak, 23. listopada u 15 sati, održat će se radionica izrade lumblija za učenike škole.

U nedjelju, 25. listopada u 10 sati, na prostoru Lože i Plokate u Blatu predviđeni su blagoslov i degustacija lumblija koje su pripremili učenici.

Uključivanjem mladih u pripremu tradicionalnih slastica nastoji se očuvati znanje o receptima i običajima koji su važan dio identiteta ovoga kraja.

Naučite sami napraviti lumbliju

Za sve koji žele naučiti više o pripremi ove poznate korčulanske slastice organizirane su i radionice izrade lumblije.

Program radionica:

Ponedjeljak, 26. listopada, u 17 sati – OPG Mirošević

Utorak, 27. listopada, u 17 sati – Konoba Zlinje Blato

Srijeda, 28. listopada, u 10 sati – OPG Protić Sanja

Srijeda, 28. listopada, u 17 sati – OPG Bosnic

Za sudjelovanje na svim radionicama obavezna je prethodna prijava u Turističkoj zajednici općine Blato.

Poziv svima koji vole tradiciju i domaće okuse

Dani lumblije nisu samo gastronomska manifestacija nego i prilika za upoznavanje običaja, lokalnih proizvođača i ljudi koji čuvaju prepoznatljivu baštinu otoka Korčule.

Organizatori, Turistička zajednica općine Blato i ustanova u kulturi Blatski fižuli, pozivaju mještane i posjetitelje da se pridruže programu i postanu dio ove baštinske priče.

Središnje okupljanje održat će se u subotu, 24. listopada, u Gradskom parku Blato, gdje će se od 9:30 do 12:30 sati spojiti tradicionalni okusi, mirisi i običaji.

Ako volite domaće slastice, otočnu gastronomiju i autentične dalmatinske običaje, Blato će krajem listopada biti pravo mjesto za vas.