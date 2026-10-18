Mirisi hvarskog bilja za kraj posebnog festivala: Hvarmony danas zatvara svoja vrata

Nakon četiri dana bogatog programa, u gradu Hvaru danas, završava premijerno izdanje wellbeing festivala Hvarmony. Ovaj jedinstveni događaj okupio je brojne posjetitelje i stručnjake oko tema mentalne otpornosti, sporijeg življenja i dugovječnosti, predstavljajući ujedno i novi pogled na pravac razvoja hvarskog turizma koji se snažnije okreće cjelogodišnjem zdravstvenom i wellbeing segmentu.

Tijekom proteklih dana Hvar je ugostio poznate domaće i međunarodne govornike, među kojima su najveću pozornost privukli Carl Honoré, svjetski predvodnik pokreta sporosti, te popularna motivacijska govornica i autorica Kristina Kuzmič.

Manifestacija službeno završava danas u 17 sati posebnim somatsko-senzornim putovanjem kroz pokret, zvuk i prirodne mirise Hvara. Ova završna radionica vodit će sudionike u istraživanje vlastitog tijela i osjetila, pri čemu će eterična ulja hvarskog bilja postati dio iskustva, povezujući pokret i unutarnji doživljaj s prirodom otoka za nježno i mirno zaokruženje četiri festivalska dana.