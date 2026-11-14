Ministricu pitali osjeća li moralnu odgovornost za smrt Kristiana Periša: "To je gradska bolnica"

Smrt Kristiana Josipa Periša u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju Sveti Ivan i dalje izaziva snažne reakcije javnosti, a pod sve većim povećalom nalazi se i odgovornost nadležnih institucija. Ministrica zdravstva Irena Hrstić u subotu je govorila o tragičnom slučaju, rezultatima inspekcijskog nadzora i mogućim promjenama pravila postupanja prema pacijentima. Ipak, posebno je odjeknuo njezin odgovor na pitanje osjeća li osobnu i moralnu odgovornost za ono što se dogodilo. Gostujući u Dnevniku Nove TV, ministrica Irena Hrstić suočila se s pitanjem odgovornosti nakon smrti Kristiana Josipa Periša, čiji je slučaj otvorio ozbiljna pitanja o postupanju zdravstvenih djelatnika, nadzoru nad pacijentima i funkcioniranju zdravstvenog sustava. Umjesto izravnog odgovora na pitanje o moralnoj odgovornosti, ministrica je naglasak stavila na činjenicu da je riječ o zdravstvenoj ustanovi kojom upravlja Grad Zagreb.

Pitanje o moralnoj odgovornosti ostalo bez izravnog odgovora

Hrstić je objasnila da je potrebno razlikovati nekoliko razina odgovornosti, uključujući kaznenu, upravljačku i političku. Pritom je upozorila da se slučaj ne bi smio pretvoriti u političko pitanje. Kada je novinarka ponovno zatražila odgovor na pitanje osjeća li moralnu odgovornost, ministrica se još jednom pozvala na nadležnost Grada Zagreba i postojeću strukturu upravljanja bolnicom. "Tako da sam vam sve odgovorila", poručila je Hrstić.

Takav odgovor ponovno je otvorio pitanje gdje završava upravljačka odgovornost osnivača bolnice, a gdje počinje politička i moralna odgovornost čelnika zdravstvenog sustava. Podsjetimo, premijer Andrej Plenković ranije je odbacio potrebu za ostavkom ministrice, također naglasivši da je riječ o gradskoj, a ne državnoj bolnici. O njegovu stajalištu izvijestio je i DNEVNIK.hr.

Inspekcija već pronašla ozbiljne nepravilnosti

Ministrica je potvrdila da je zdravstvena inspekcija tijekom proteklog tjedna provodila nadzor u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan te da su preliminarni nalazi pokazali značajne propuste u postupanju. Inspekcijski postupak još nije zaključen. Kako je objasnila, potrebno je dodatno usporediti utvrđene okolnosti događaja s medicinskom dokumentacijom kako bi se donijelo konačno rješenje. Istodobno Hrvatska liječnička komora provodi stručnu provjeru postupanja liječnika, uključujući primijenjenu terapiju. Hrstić je potvrdila i da je razgovarala s predstavnicima nadležnog državnog povjerenstva te novom vršiteljicom dužnosti ravnateljice bolnice, kojoj je ponudila pomoć Ministarstva zdravstva. Govoreći o snimci postupanja prema preminulom pacijentu, ministrica nije skrivala da ju je viđeno duboko uznemirilo.

Unatoč tome, istaknula je da ovaj slučaj ne bi trebalo poistovjećivati s cjelokupnim sustavom psihijatrijske skrbi u Hrvatskoj. Smatra da je riječ o tragediji koja se nije smjela dogoditi, ali i da se na temelju jednog slučaja ne može zaključivati o radu svih psihijatrijskih ustanova. Naglasila je da zdravstvene ustanove već imaju jasno definirane protokole za postupanje prema hospitaliziranim pacijentima s duševnim smetnjama te da se oni moraju poštovati.

Obitelj traži promjene, moguće izmjene pravilnika

Obitelj preminulog Periša uputila je pet zahtjeva, među kojima je i izmjena pravila koja uređuju postupanje prema pacijentima. Ministrica je potvrdila da postoji mogućnost dorade postojećeg pravilnika, osobito u dijelu koji se odnosi na učestalost nadzora pacijenata i trajanje mjera prisile. Posebno je istaknula da nijedan važeći pravilnik ne predviđa upotrebu jastuka kao sredstva za sputavanje pacijenata. O konačnim nalazima inspekcije i stručnih nadzora tek se očekuju odluke, a ostaje otvoreno i pitanje hoće li utvrđeni propusti dovesti do dodatnih mjera odgovornosti.