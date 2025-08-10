Ministrici Mariji Vučković upućeno otvoreno pismo, vezano je uz brod s azbestom

JAVNO DOBRO i mnogobrojni građani Republike Hrvatske potpisali su i uputili Otvoreno pismo ministrici Mariji Vučković pod naslovom: ''Moby Drea mora hitno ća, a nije smija ni uć!''

Evo što stoji u otvorenom pismu.

Brodovi koji predstavljaju otpad i koji za recikliranje podliježu prekograničnom prometu uređeni su Baselskom konvencijom od 22. svibnja 1989. o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Baselska konvencija) i Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća. Uredbom (EZ) br. 1013/2006 provodi se Baselska konvencija kao i izmjena te konvencije donesena 1995., kojom se zabranjuje izvoz opasnog otpada u zemlje koje nisi članice Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

Takvi su brodovi općenito uvršteni u opasni otpad i zabranjen im je izvoz iz Unije u svrhu recikliranja u postrojenjima, ali i u zemlje unutar Unije koje nisu članice OECD, a Republika Hrvatska nije član OECD. Cilj Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ je spriječiti, smanjiti, svesti na najmanju moguću mjeru i koliko god je moguće u praksi ukloniti nesreće, ozljede i druge štetne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš uzrokovane recikliranjem brodova. Cilj Uredbe je stoga povećavati sigurnost, zaštitu zdravlja ljudi i morskog okoliša Unije tijekom vijeka trajanja broda, posebno kako bi se osiguralo da opasni otpad nastao takvim recikliranjem brodova podliježe gospodarenju prihvatljivom za okoliš.

Sukladno Uredbi „recikliranje brodova” znači potpuno ili djelomično rastavljanje broda u postrojenju za recikliranje brodova kako bi se uporabili dijelovi i materijali za preradu, pripremu za ponovnu uporabu ili ponovnu uporabu, istodobno osiguravajući raspolaganje opasnim i drugim materijalima, te uključuje druge povezane radnje poput uskladištenja i obrade dijelova i materijala u postrojenju, ali ne i njihovu daljnju obradu ili odlaganje u odvojenim postrojenjima (Definicije, članak 3. točka 6).

Nesporno je da skidanje azbesta s brodova spada u postupak recikliranja brodova.

Dakle, neistinit je navod u mišljenju od 4. kolovoza 2025. Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije „da nije mjerodavna regulativa koja uređuje recikliranje brodova“.

Brodosplit nije na EU popisu postrojenja za recikliranje brodova.

Navedeno Ministarstvo je također dužno sukladno članku 21. iste Uredbe izvijestiti komisiju o nezakonitom recikliranju broda, sankcijama i naknadnim mjerama koja je država poduzela.

Ovakav grub propust Ministarstva otvara vrata da Lijepa naša postane omiljena destinacija za recikliranje brodova s opasnim tvarima.

''Moby Drea mora hitno ća, a nije smija ni uć!''

S poštovanjem,

Javno Dobro & građani RH