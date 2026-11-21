Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je da se smrt Kristiana Josipa Periša (32) u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru mogla spriječiti da su se poštovala propisana pravila. Odbacila je i tvrdnje da je Ministarstvo zdravstva pokušalo zataškati slučaj.

U razgovoru za HRT komentirala je nepravilnosti koje je utvrdila zdravstvena inspekcija, odgovornost za rad bolnice te zahtjeve obitelji preminulog pacijenta. Govorila je i o imenovanju novog Upravnog vijeća bolnice te stanju u KBC-u Sestre milosrdnice.

Hrstić: Prijedlog da Ivana Kekin uđe u Upravno vijeće nije provokacija

Hrstić je pozdravila odluku zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o imenovanju četvero članova Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Sveti Ivan. Rekla je da je time osigurana osnova za rad tog tijela te najavila da će Vlada pravodobno imenovati svojeg predstavnika.

Odbacila je Tomaševićevu tvrdnju da je njezin prijedlog da saborska zastupnica Ivana Kekin postane članica Upravnog vijeća bio politička provokacija. Ministrica tvrdi da je prijedlog bio konstruktivan i utemeljen na stručnom iskustvu Kekin, koja je po struci psihijatrica.

"Zanimljivo je da se svaki moj prijedlog za suradnju u posljednje vrijeme naziva političkom provokacijom. Ako govorimo o kompetencijama i iskustvu, ali i o činjenici da je primarna struka Ivane Kekin psihijatrija, to nikako ne spada u političku provokaciju. Šteta je što se sve što predložim kao ministrica proglašava političkom provokacijom", poručila je Hrstić.

Ministrica tvrdi da je namjerno odgodila odlazak u bolnicu

Na pitanje je li trebala ranije posjetiti bolnicu u Jankomiru, Hrstić je odgovorila da je Ministarstvo zdravstva pravodobno poduzelo sve potrebne korake. Kaže da je posjet odgodila dok zdravstvena inspekcija ne završi nadzor kako se njezin dolazak ne bi tumačio kao miješanje u postupak.

"Mogu jamčiti da na razini Ministarstva zdravstva nije bilo nikakvih elemenata zataškavanja niti namjere da se to čini", rekla je Hrstić, odbacujući sumnje da je Ministarstvo pokušalo prikriti okolnosti smrti pacijenta.

"Smrt pacijenta mogla se spriječiti"

Ministrica smatra da se Periševa smrt mogla izbjeći da su zdravstveni djelatnici postupali prema propisanim pravilima. Zdravstveno-inspekcijski nadzor, navela je, utvrdio je nepravilnosti u primjeni mjera humanog sputavanja i ozbiljne nedostatke u medicinskoj dokumentaciji.

"Smrt pacijenta mogla se spriječiti da se postupalo u skladu sa svim pravilnicima i procedurama koji su jasno definirani", izjavila je Hrstić, govoreći o nalazima inspekcijskog nadzora u bolnici u kojoj je Periš preminuo.

Hrstić odgovornost prebacuje i na Grad Zagreb

Ministrica je upozorila da su nepravilnosti u vođenju medicinske dokumentacije nedopustive. Ako su se takvi propusti ponavljali godinama, smatra da odgovornost ne snosi samo uprava bolnice nego i gradska tijela zadužena za nadzor njezina rada.

"Nedopustivo je da postoje neadekvatni navodi u medicinskoj dokumentaciji, ali i da se ta dokumentacija neadekvatno prati. Ako se tako radi sustavno i kontinuirano godinama, odgovornost je na samoj zdravstvenoj ustanovi, ali i na vertikali iznad nje, odnosno Gradskom uredu za zdravstvo, koji je zadužen ne samo za financiranje nego i za nadziranje rada ustanove", istaknula je za HRT.

Hrstić smatra da u ovom slučaju treba utvrditi odgovornost onih koji su postupali protivno pravilima, ali i onih koji nisu poduzeli potrebne mjere. Naglasila je da je istraga još u tijeku te da očekuje utvrđivanje neposredne i posredne odgovornosti.

"Osobno smatram da je nečinjenje u ovom slučaju jednako važno kao i postupanje protivno pravilniku. Istraga je u tijeku i sigurna sam da će se utvrditi neposredna i posredna odgovornost", dodala je ministrica.

Obitelj traži odgovore i odgovornost

Hrstić je komentirala i zahtjeve obitelji Kristiana Josipa Periša, koja je pozvala građane na osam minuta šutnje na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Poručila je da razumije zahtjeve obitelji i smatra ih legitimnima jer još nisu dobili odgovore na brojna pitanja.

Ministrica je potvrdila da je o postupanju s psihijatrijskim pacijentima i primjeni mjera humanog sputavanja razgovarala s predstavnicima liječničke i sestrinske komore te stručnog društva. Najavila je preispitivanje postojećih pravila.

"Obitelj još traži odgovore na mnoga pitanja i njihovi zahtjevi su posljedica toga. Potpuno je legitimno postaviti zahtjeve, a naša je odgovornost da na njih odgovorimo. Očekujem od stručnog društva da revidira i sagleda postojeći pravilnik te utvrdi postoje li mogućnosti za poboljšanje postupanja. To je naš zadatak i to ćemo učiniti", poručila je.

Tko je odgovoran za nadzor bolnice?

Na pitanje o odgovornosti Ministarstva zdravstva i zahtjevima za njezinom ostavkom, Hrstić je ponovila da je Ministarstvo ispunilo svoje obveze. Ustvrdila je da odgovornost za kvalitetu zdravstvene skrbi leži na upravi bolnice i nadležnim gradskim tijelima.

"Ministarstvo nadzire sustav pružanja psihijatrijske djelatnosti u cijeloj Hrvatskoj, odnosno količinu i broj pruženih zdravstvenih usluga, dok je nadzor kvalitete na razini uprave bolnice, stručnog i upravnog vijeća", pojasnila je Hrstić.

Izrazila je uvjerenje da se nepravilnosti koje je otkrila inspekcija mogu otkloniti uz pomoć Ministarstva zdravstva. Time je ponovno naglasila da, prema njezinu tumačenju, odgovornost za svakodnevno funkcioniranje i nadzor bolnice ponajprije snose sama ustanova i Grad Zagreb.