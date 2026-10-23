Ministrica Vučković u Makarskoj: "Vlada će uvijek biti tu za vas", Dožupan Šošić poručio: "Volimo Makarsku..."

U Apfel Areni u Makarskoj održava se svečana sjednica Gradskog vijeća povodom Dana grada, na kojoj su se okupljenima obratili i zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić te ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije u Vladi RH Marija Vučković. U svojim govorima naglasili su važnost ravnomjernog razvoja, ulaganja u ljude i nastavka suradnje lokalne, županijske i državne razine.

Šošić: "Drago mi je da se ne slažemo u svemu, ali Makarsku svi volimo"

Zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić istaknuo je kako je ravnomjerni razvoj temelj županijskih politika, pri čemu posebnu pozornost posvećuju ulaganjima koja izravno utječu na kvalitetu života stanovnika. "Središte svih naših politika je ravnomjerni razvoj. Županiju usmjeravamo prema građanima jer je čovjek u središtu svega. Javne investicije doprinose održivosti nekog područja", poručio je Šošić. Podsjetio je i na pojedine projekte realizirane na makarskom području, među kojima je izdvojio Biokovku i energetsku obnovu srednje škole.

Naglasio je kako Županija kontinuirano ulaže u učenike, studente i obitelji te sufinancira brojne obrazovne projekte. "Potičemo vas i podržavamo da investirate u ljude jer je to komplementarno s našim politikama. Mi smo županija koja puno ulaže u učenike, studente i obitelji", kazao je.

Na kraju govora uputio je čestitke povodom Dana grada, uz poruku kojom je istaknuo važnost zajedništva unatoč političkim razlikama. "Želio bih vam svima toplo i srčano čestitati. Ne slažemo u svemu, ali se slažemo da je Makarska važan grad i da ga svi zajednički volimo. To je najvažnije", zaključio je Šošić.

Vučković: "Makarska i Ploče mnogo toga dijele"

Ministrica Marija Vučković svoj je govor započela emotivnim prisjećanjem na povezanost Makarske i Ploča, grada iz kojeg dolazi.

Posebno je istaknula značaj glazbe i dugogodišnje suradnje između dvaju gradova. "Gradska glazba u Makarskoj brisala je razlike i činila život ljepšim i duhovnijim. Ja sam dijete Ploča. Mnogi naši profesori surađivali su s glazbenim školama u Makarskoj i Pločama, a sretna sam što su i članovi moje obitelji sudjelovali u toj suradnji", kazala je Vučković.

Podsjetila je i na kulturnu povezanost dvaju gradova, posebno istaknuvši Andriju Kačića Miošića, čije ime nose srednje škole u Makarskoj i Pločama. "Makarska i Ploče mnogo toga dijele. Divimo se Andriji Kačiću Miošiću, srednje škole nose nam isto ime i puno toga zajedničkog imamo", istaknula je ministrica.

"Vlada će uvijek nalaziti priliku za podršku projektima"

Govoreći o razvoju Makarske, Vučković je pohvalila predstavljene projekte i zahvalila svima koji su sudjelovali u njihovoj pripremi i realizaciji. "Ovdje su prezentirani brojni projekti i moramo zahvaliti njihovim stvarateljima i onima koji su ih pripremali. Vlada Republike Hrvatske uvijek će nalaziti priliku da podupre sve projekte vezane za Makarsku i ovaj kraj", poručila je.

Na kraju je prenijela pozdrave u ime Vlade i predsjednika Vlade, istaknuvši njegovu povezanost s makarskim područjem. "Hvala vam i u ime cijele Vlade, u ime predsjednika Vlade kojega vežu lijepe uspomene za ovaj kraj. Uvijek ćemo tu biti za vas", zaključila je Marija Vučković.