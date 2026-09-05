Ministrica Vučković: Plan sanacije otpada u Gospiću do 20. rujna, imamo i plan B

Poručila je da Vlada poštuje zahtjeve građana te najavila da će cjelovit plan sanacije u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Istaknula je da će sve onečišćene lokacije biti sanirane, a odgovorni za nezakonito postupanje s otpadom odgovarati.

Govoreći o velikom prosvjedu u Zagrebu, na kojem su građani upozorili i na druge 'crne točke' diljem Hrvatske, Vučković je rekla da zahtjeve građana treba poštovati.

'Bilo je riječi i o vodi, zaštiti zraka i tla. Zato je Vlada, s obzirom na poseban fokus na vodu i zaštitu resursa, 2024. godine odlučila imati posebno ministarstvo koje će još detaljnije skrbiti o tim najvrjednijim resursima. Što se tiče masovnosti, to treba poštivati, a mi bismo reagirali isto i da je broj ljudi bio manji', rekla je ministrica u Dnevniku HRT-a.

Zašto ministrica ne razmišlja o ostavci?

Na pitanje zašto neće podnijeti ostavku, Vučković je istaknula da su onečišćene lokacije nastajale u različitim razdobljima te da razumije zahtjeve građana za većom odgovornošću Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

'Ovdje govorimo o onečišćenim lokacijama i crnim točkama koje su nastale desetljećima prije ili govorimo o lokacijama od 2019. do 2024. godine. Mogu razumjeti da ljudi ne žele prihvatiti podijeljenost u sustavu i da traže veću odgovornost od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Mi to prihvaćamo i zato smo te točke još 2025. ugradili u Plan gospodarenja otpadom i počeli ih rješavati', kazala je.

Govoreći o građanskim inicijativama, rekla je da većina prosvjednika želi zaštititi prirodne resurse i bolju koordinaciju državnih tijela.

'Najveći broj ljudi želi zaštititi svoje resurse, žele koordinaciju državnih tijela koja će rezultirati dobrom preventivom. Što se tiče odgovornih, mogu poručiti da će oni sigurno odgovarati. Što se tiče nas, mi ćemo sve lokacije sanirati u najkraćem roku', istaknula je.

Na pitanje o kritikama oporbe, Vučković je rekla da se njima ne želi previše baviti.

'Ne bih željela puno trošiti riječi na oporbu. Ovo je dan kada su građani iskazivali svoje zahtjeve i traže odgovore. Nije novo da mislimo da tu ima politizacije, da primjenjuju različite kriterije i da ne snose odgovornost za ono što propuštaju raditi za okoliš u svojoj nadležnosti', rekla je.

Plan sanacije Gospića do 20. rujna

Građanske inicijative zatražile su da se cjelovit plan sanacije Gospića predstavi u roku od 20 dana. Vučković je potvrdila da će Vlada to učiniti do 20. rujna.

'Možemo. U krajnjoj liniji, na sastanku koji je održan krajem srpnja s predstavnicima građana, lokalne i područne samouprave, dogovorili smo da ćemo cjeloviti plan sanacije prezentirati do 20. rujna i toga se držimo', poručila je.

Rokovi za sanaciju bit će važan dio plana

Na pitanje o zahtjevu da se 33 tisuće tona otpada iskopa i ukloni u roku od tri mjeseca, ministrica je rekla da će rokovi biti važan dio cjelovitog plana sanacije.

'Prezentirat ćemo cjelovit plan sanacije u kojem će rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je reći nešto o roku od tri mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok od 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cjelovit plan sanacije', rekla je.

Kada je riječ o početku odvoza vreća s otpadom, kazala je da trenutačno traje žalbeni rok od deset dana.

'Trenutno teče rok za žalbu koji je od trenutka donošenja odluke 10 dana. Ako ne bude komplikacija, odvoz će početi jako brzo', najavila je.

Upitana kamo će se otpad odvoziti, Vučković je rekla da je riječ o neopasnom otpadu te da odabrani ponuditelj ima vlastiti pogon i lokaciju za recikliranje.

'Riječ je o neopasnom otpadu. Izabrani ponuditelj ima svoj pogon i lokaciju za recikliranje. Kada govorimo o opasnom otpadu, u Hrvatskoj ne postoje lokacije za odlaganje ili spaljivanje opasnog otpada. On najvećim dijelom traži zbrinjavanje na odlagalištima opasnog otpada ili u energanama', kazala je.

Vlada razmatra i plan B

Ministrica je potvrdila da Vlada razmatra i alternativno rješenje u slučaju da ne bude zainteresiranih ponuditelja.

'Razmišljamo i o planu B. Postoje članci zakona koji govore da se, ako se steknu uvjeti, mogu primijeniti interventne mjere. Sada, s obzirom na potencijalnu vrijednost ovih i drugih postupaka, a to će koštati jako puno, potrebno je iskoristiti sve zakonom predviđene mogućnosti', rekla je.

Govoreći o troškovima sanacije, Vučković je poručila da će država očistiti lokacije, ali i pokušati naplatiti troškove od odgovornih.

'Mi ćemo sve očistiti i biti odgovorni prema državnom proračunu. Nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati da sve lokacije u najkraćem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo', istaknula je.

Ministrica o monitoringu i 'otpadnoj mafiji'

Građanske inicijative zatražile su i neovisni dugoročni monitoring onečišćenih lokacija. Vučković je rekla da je potrebno nadzirati sve sastavnice okoliša.

'Mogu se osvrnuti i na zahtjev za dugoročni monitoring. Naravno da je potrebno nadzirati sve sastavnice okoliša: vodu, tlo i zrak. Ne znam što je točno nezavisni monitoring, ali mi ćemo se o svim zahtjevima očitovati. Razmotrit ćemo sve zahtjeve, a dio njih se već ostvaruje', rekla je.

Na pitanje o navodnoj 'otpadnoj mafiji', ministrica je odgovorila da je na nadležnim institucijama da utvrde tko je odgovoran.

'Teško je na to odgovoriti precizno. To utvrđuju hrvatska policijska i pravosudna tijela. Ona rade dobar posao i imaju uspostavljenu suradnju s europskim. Danas smo dionici novog europskog sustava koji omogućuje promptnu razmjenu informacija. Takve aktivnosti će sigurno biti manje vjerojatne', zaključila je.