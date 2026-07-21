Ministrica o širenju zaraze kod djece: "Potrebno je održavati higijenu, more je čisto. Uživajmo u ljetu"

Pedijatri na hrvatskoj obali ovih dana bilježe sve više slučajeva impetiga, vrlo zarazne bakterijske infekcije kože koja najčešće pogađa malu djecu. Iako se pojavljuje usred sezone kupanja, liječnici naglašavaju da se bolest ne prenosi morskom vodom i da kupanje u moru nije uzrok zaraze.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić prilikom gostovanja na HTV-u poručila je građanima da nema razloga za zabrinutost.

– Potrebno je održavati higijenu, a provjerili smo s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo – more je čisto. Uživajmo u ljetu – kazala je ministrica.

Kako nastaje impetigo?

Riječ je o površinskoj infekciji kože koju najčešće uzrokuju bakterije Staphylococcus aureus ili Streptococcus pyogenes. Bakterije lakše prodiru kroz oštećenu kožu, primjerice kroz ogrebotinu, ranicu, ubod insekta ili područje zahvaćeno ekcemom.

Toplina, vlaga i pojačano znojenje pogoduju njezinu širenju, a rizik dodatno raste tijekom boravka na mjestima na kojima su djeca u bliskom kontaktu – na plažama, bazenima, u kampovima, igraonicama i zajedničkom smještaju.

Infekcija se može prenijeti izravnim dodirom s promijenjenom kožom, ali i preko ručnika, posteljine, odjeće, igračaka i drugih predmeta koje je koristila zaražena osoba.

Obratite pozornost na žućkaste kraste

Impetigo obično počinje pojavom crvenih ranica ili mjehurića, najčešće oko nosa i usta, ali se može pojaviti i na rukama, nogama te drugim dijelovima tijela.

Mjehurići brzo pucaju, nakon čega nastaju vlažne ranice prekrivene karakterističnim zlatnožutim ili medenim krastama. Promjene mogu svrbjeti, pa se infekcija češanjem lako prenosi na druge dijelove tijela.

Roditeljima se savjetuje da se u slučaju takvih promjena obrate pedijatru ili obiteljskom liječniku. Impetigo se, ovisno o proširenosti infekcije, liječi lokalnim ili oralnim antibioticima koje propisuje liječnik.

Ne dijelite ručnike i redovito perite ruke

Kako bi se smanjio rizik od širenja infekcije, potrebno je redovito prati ruke, održavati ranice čistima i suhima te spriječiti dijete da ih dodiruje ili češe.

Zaražena osoba ne bi trebala dijeliti ručnike, odjeću, posteljinu ni pribor za osobnu higijenu s drugim članovima obitelji. Ručnike, odjeću i posteljinu preporučuje se svakodnevno prati, dok je dječje igračke i površine koje se često dodiruju potrebno temeljito očistiti.

Dakle, razlog za oprez postoji, ali ne i za paniku. More nije izvor infekcije – ključni su pravodobno prepoznavanje promjena na koži, liječnička procjena i pojačana higijena.