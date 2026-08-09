Ministrica o neviđenom ekocidu: "Možete li nas pustiti provoditi sanaciju?"

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković oglasila se o sanaciji opasnog otpada u Lici te odbacila tvrdnje da je u posljednjih godinu i pol dana bilo propusta ili da se ništa nije poduzimalo.

Svoju objavu započela je kratko i jasno: „Netočno.“

„Godinu i pol dana nije propušteno. Otpad se ne može sanirati bez kategorizacije i analiza. Do sredine desetog mjeseca nismo smjeli početi sanaciju i znate da smo tu obavijest dobili pisanim putem“, napisala je Vučković.

Istaknula je kako sanacija počinje analizama i istraživanjem tržišta, a da je lokacija bila u istražnom procesu. Prema njezinim riječima, analize su dobivali tempom kojim su mogli i smjeli, dok su istodobno provodili i dodatne analize.

Vučković navodi da su za vanjski otpad, za koji su prvi imali potrebne analize, prve nabave objavili tri mjeseca nakon prvih istraživanja tržišta i analiza.

„Stalno uvjeravate javnost da treba koštati više i da nismo osigurali dovoljno novaca. Blago rečeno, ne pomažete nam da nabave uspiju“, poručila je.

Kada je riječ o zakopanom otpadu, ministrica tvrdi da su posljednji rezultati analiza stigli u srpnju te da se bez njih ne može razmatrati njegovo zbrinjavanje.

Posebno se osvrnula na tvrdnje o tome od kada je otpad dolazio na lokaciju.

„Na sastanku ste rekli da je otpad dolazio od 2019. Kako to znate, ako u objavljenom priopćenju USKOK-a piše da je dolazio najmanje od početka 2022. do rujna 2024.?“, upitala je Vučković.

Objasnila je i svoju raniju izjavu da su 28. srpnja počeli slati izravne upite mogućim subjektima u inozemstvu.

Prema njezinim riječima, to ne znači da prije toga nije bilo aktivnosti, već da su, uz redovne aktivnosti istraživanja tržišta i objavljivanja postupaka nabave, pokrenuli i dodatno izravno ispitivanje mogućih subjekata u inozemstvu.

Ministrica se osvrnula i na pitanje prekrivanja otpada. Tvrdi da je raniji prijedlog iz 2025. bio vezan uz vanjski otpad, dok se prijedlog Ministarstva iz 2026. odnosio na prekrivanje područja zakopanog otpada tehničkim sustavom koji bi spriječio procjeđivanje.

„Vi ste to zaustavili“, napisala je Vučković.

Na kraju je postavila i pitanje gdje bi, prema predloženom rješenju, opasni otpad trebao biti odložen.

„Možete li javnosti izložiti kako ste zamislili da ovaj opasni otpad ide 'u neku kazetu, ali ne na kršu?' Jer, to ste na izričiti upit odgovorili. Gdje bi to u Hrvatsku trebalo otpremiti?“, upitala je.

Objavu je završila apelom da se Ministarstvu omogući nastavak sanacije.

„Možete li nas pustiti provoditi sanaciju?“, poručila je Vučković, navodeći kako žele očistiti Gospić, lokaciju bivšeg PIK-a Velebit i druga ilegalna odlagališta koja su, tvrdi, pronašli putem satelitskih snimaka i prijavili inspekciji.

Istaknula je i kako žele provoditi monitoring te obnoviti onečišćenu prirodu.

„Svu onu prekrasnu prirodu koja je onečišćena aktivnostima u kojima nismo sudjelovali“, zaključila je ministrica.