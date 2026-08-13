Ministrica o ekocidu u Gospiću: "Kažu da smo mi dali dozvolu i ponavljaju to. To je potpuna neistina"

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković odbacila je prozivke oporbe da je Ministarstvo izdalo dozvolu za odlaganje otpada u Gospiću, istaknuvši da se radi o otpadu koji nije prolazio postupak prijave niti je za njega Ministarstvo izdalo odobrenje.

Gostujući za RTL Danas, Vučković je poručila da je u slučaju ilegalno odloženog otpada u tijeku potpuna i neovisna istraga, nakon koje bi trebalo biti utvrđeno tko je odgovoran. „Ovdje nije bila riječ o otpadu koji je prolazio bilo kakve notifikacije Ministarstva, koji je bio prijavljen“, rekla je ministrica.

Posebno se osvrnula na tvrdnje oporbenih zastupnika da je Ministarstvo izdalo dozvolu. „Više puta ću osporiti izgovorenu laž različitih zastupnika u Saboru. Oni znaju, dok izgovaraju, da ne izgovaraju istinu, kažu da smo mi dali dozvolu i ponavljaju to. I to ulazi u uši ljudi, a to je potpuna neistina“, poručila je Vučković. Istaknula je kako je za nadzor ilegalnih lokacija zaduženo i komunalno redarstvo, koje bi trebalo obilaziti teren, uočavati i ograđivati ilegalne lokacije te ih prijavljivati nadležnima. Ministarstvo, dodala je, raspolaže i elektroničkim sustavom za prijave.

Samobor, Pazin, Benkovac, Poznanovec i Bedekovčinu. Prema njezinim riječima, na nekim lokacijama postojale su dozvole, ali njih nije izdalo Ministarstvo, već županije. Na jednoj od lokacija dozvola je, kako je navela, izdavana čak četiri puta. Ministrica je rekla da problem ilegalno odloženog otpada nije ograničen samo na Gospić. Kao lokacije na kojima se također nalaze velike količine otpada navela je. Prema njezinim riječima, na nekim lokacijama postojale su dozvole, ali njih nije izdalo Ministarstvo, već županije. Na jednoj od lokacija dozvola je, kako je navela, izdavana čak četiri puta. Ministarstvo je, istaknula je Vučković, već krenulo u pripremu sanacije gospićkog otpada. "Mi smo se prihvatili sanacije s obzirom na to da onečišćivač koji bi trebao platiti, evidentno je da to ne može na vrijeme napraviti. Mi smo uknjižili založno pravo, pripremili prve nabave i imali već jednu, sad imamo drugu i pripremamo nabavu za zakopani otpad", kazala je. Trenutačno se priprema nabava za rasuti opasni i neopasni otpad u vrećama, a priprema se i postupak za zakopani dio otpada. No, za uklanjanje zakopanog otpada prethodno su potrebne detaljne analize, vještačenja i potpuni podaci o njegovu sastavu. „Nisam vidjela nijedan model koji govori o manjem vremenu od 12 mjeseci. Najčešće govore o puno više vremena“, rekla je ministrica, odgovarajući na pitanje kada bi sanacija mogla biti završena. Za vanjski dio otpada zakonski je predviđen rok od godinu dana, dok će za zakopani otpad rok biti jedan od kriterija u postupku nabave. "Pričekajmo da je pripremimo. Pričekajmo da vidimo reakcije od svih subjekata kojima smo se obratili u istraživanju tržišta. Poduzeli smo sve moguće reakcije. Nekad je najbolji put da rok bude jedan od kriterija i on će biti", zaključila je Vučković.