Ministrica zdravstva Irena Hrstić u službenom je posjetu Općoj bolnici Karlovac.

Povod posjeta je obilazak novouređenih pulmoloških i ambulanti fizikalne medicine te novog medicinskog uređaja za digitalnu mamografiju, u što je ukupno uloženo 912.000 eura iz državnog proračuna.

Ministrica je ranije danas, prvi puta od smrti Kristiana Josipa Periša (32), posjetila kliniku za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru gdje je održan sastanak s novim vodstvom.

"Sastanak u klinici u Jankomiru bio je konstruktivan. V.d. ravnateljice i predsjednica stručnog društva te glavna sestra bolnice informirale su me o trenutnom stanju i aktivnostima koje će poduzeti u neposrednoj budućnosti ovisno o aktivnostima zadanim u rješenju zdravstvene inspekcije. Žao mi je što na sastanku nije bio i gradonačelnik Tomašević", kazala je ministrica, piše Dnevnik.hr.

Dodala je kako vjeruje da će sve manjkavosti u bolnici, koje je inspekcija utvrdila, biti ispravljene.

"Na sastanku je bila pročelnica za zdravstvo, no tema je toliko važna, pa ne znam što je moglo biti važnije da se gradonačelnik ne pojavi s obzirom da je i bolnica gradska", naglasila je Hrstić te kazala kako nema informaciju je li gotov toksikološki nalaz.

Komentirala je i okupljanje proteklog vikenda te zahtjeve obitelji.

"Nije riječ o prosvjedu već mirnom okupljanju u okviru komemoracija. Obitelj je zahtijevala da sve prođe bez politiziranja pa ću se i ja zadržati na tome. A kada su se zahtjevi obitelji pojavili u medijskom prostoru kazala sam kako ministarstvo zdravstva već radi na postupcima koji su u njegovoj nadležnosti."

Kazala je i kako će se provesti ciljani nadzori u psihijatrijskim bolnicama ako bude za to potrebe.

"Otkad se dogodio slučaj u Jankomiru ministarstvu stiže veći broj pritužbi te se svaka analizira", kazala je Hrstić.

Upitana je i je li ranije trebala otići u kliniku.

"Otišla sam kada sam rekla da ću otić, kada završi inspekcijski nadzor. Znate li zašto? Da ne bude pitanja utječem li na istragu", naglasila je.

Osvrnula se i na prijedlog ravnatelja Vagića o reorganizaciji Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, nakon ponovnog izbora Dijane Zadravec za predstojnicu radiologije KBC-a Sestre Milosrdnice.

"Zanimljiv je medijski interes oko natječaja na rizini šefa odjela. Vidjela sam pismo Dijane Zadravec koje je objavljeno u medijima. Voljela bih da se uskoro to razriješi, a moj prvi i osnovni zahtjev prema Ravnateljstvu bolnice jest da se zdravstvena usluga pruža na jednako kvalitetan način i u jednakom obimu. Kontinuirano sam u kontaktu sa svim ravnateljima pa tako i s Vagićem", zaključila je Hrstić