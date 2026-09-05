Ministrica Hrstić komentirala prosvjed: „Ne bih rekla da broj ljudi dokazuje nepovjerenje“

U Hrvatsku svake godine uđe prosječno više od 870 tisuća tona otpada, od čega najveći dio, oko 864 tisuće tona, čini neopasni otpad. Opasnog otpada uveze se oko sedam tisuća tona. Podaci Ministarstva zaštite okoliša pokazuju da se najviše uvoze metal, papir, karton i drvo kao sekundarne sirovine.

Oko 64 posto otpada stiže iz članica Europske unije, a 34 posto iz trećih zemalja. Istovremeno, Hrvatska otpad i izvozi. Tijekom 2024. godine izvezeno je gotovo 961 tisuću tona, što je oko 90 tisuća tona više od uvoza. O problemu otpada u Gospiću, nakon današnjeg prosvjeda, na RTL-u je govorila ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Ministrice vidjeli smo prepun Trg danas, je li ovo ozbiljan udarac i ozbiljna poruka Vladi?

Činjenica je da građani koji su došli na Trg su iznijeli jasne poruke. Te poruke smo mi, a i ja kao članica Vlade, jasno čula i na svim ranijim sastancima i na odboru za zaštitu okoliša.

Je li trebalo reagirati ranije da do ovog prosvjeda ne dođe?

Činjenica je da cijelo vrijeme i radimo na ovom problemu zbog kojeg su građani danas prosvjedovali, a to je pitanje postojanja opasnog otpada u Gospiću, sanaciji i njegovom odvozu. Ja mogu govoriti o tome postoji li ikakav utjecaj na ljudsko zdravlje.

Rekli ste da set pratili poruke prosvjednika, vidjeli smo i transparente, čuli skandiranje - 'Izdali ste Liku, zdravlje nema cijenu'. Kako sve vi to doživjeli?

Zdravlje nikad nema cijenu. Niti kad govorimo o otpadu i utjecaju štetnih čimbenika na zdravlje, tako ni bilo što drugo. Sve što treba učiniti za zdravlje smo učinili, pa ćemo i u ovoj situaciji.

Kako ste doživjeli ove poruke prema Vladi?

Doživjela sam ih onako kako građani ukazuju. Osjećaju ozbiljnu nesigurnost, što itekako razumijem kao ministrica zdravstva. Na nama je da ih kroz činjenice i naše djelovanje te konkretne korake razuvjerimo i umirimo.

Možete li to učiniti? Jer ih već duže vrijeme uvjeravate da je sve u redu s, primjerice, vodom, a danas vidimo ovoliki broj na Trgu. Znači li to da nemaju povjerenja?

Ne bih rekla da sama količina ljudi koji dođu na prosvjed dokaz većeg ili manjeg nepovjerenja. Kao ministrica mogu reći da kontinuirano komuniciramo o svim nalazima do sad, učestalije mjerimo vodu, ali ne samo to nego postoji li utjecaj na hranu, komuniciramo trajno, građanima govorimo što treba činiti ako se nešto dogodi. U ovom trenutku ni jedan nalaz na to ne ukazuje.

Možete li u ovom trenutku garantirati dugoročno da je zdravlje tih ljudi sigurno?

Medicina vam nikad nema jednoznačno tumačenje. Svaka zdravstvena preporuka može biti samo na osnovu onoga što u tom trenutku znate. A ja sada mogu reći da svi nalazi koji su do sad napravljeni ne ukazuju da ima ikakvog onečišćenja u vodi iz javne zdravstvene opskrbe.

Čuli smo govor gospođe Željke koja živi 50 metara od silosa. Možete li razmisliti kako je živjeti uz opasan otpad?

Razumijem zabrinutost i očekivana je, posebno kada živite poput nje koja je na 50 metara dalje. Normalno da se osjeća ne samo trenutačno zabrinuto, nego i dugoročno. Baš zato što gledamo ne samo što se trenutačno događa, nego i što se može dogoditi, pojačavamo mjerenja ne bismo li uhvatili ranije i na vrijeme prevenirali. U ovom trenutku nikakve naznake o onečišćenju nema.

Upućeni su zahtjevi Vladi, između ostaloga traži se da se u tri mjeseca ukloni zakopani otpad. Je li to realno?

Na nedavnom sastanku na kojem je bio i premijer Plenković, a i ja osobno, premijer je jasno govorio o rokovima, ministrica također. I tada je rečeno da će se sve napraviti čim prije sukladno zakonom.

Jesu li tri mjeseca realna?

Ne sudjelujem direktno u nabavi potencijalnih poslovnih subjekata koji će to raditi pa o tome ne mogu govoriti. Ono što mogu sigurno reći da ćemo sve rokove koji su mogući skratiti, i napravit će se u najkraćem roku.

Može li se reći da je sustav ozbiljno zakazao oko otpada?

U prilogu ranije je jasno rečeno da se ne radi ovdje o samo jednoj instituciji koja sudjeluje u aktivnostima za zbrinjavanje otpada.

Dakle ozbiljno se zeznula stvar s otpadom?

Različite su razine sustava. Ako postoji na nekoj razini, onda to sigurno treba... Ne mislim dokazati kriminalistički, nego utvrditi postoje li manjkavosti u sustavu i na tome treba raditi. Otpad je važna tema, o tome se govori godinama, a sad govorimo o ozbiljnom problemu kojeg treba sagledati u tom kontekstu.

U našem istraživanju gotovo četiri pet od građana ovaj problem doživljava kao ozbiljnu prijetnju okolišu. A da je krivnja na Vladi misli gotovo tri četvrtine ispitanih. Kako to komentirate?

Otpad je sam po sebi nešto štetno i adekvatnim zbrinjavanjem može se utjecati na bude nikakvog utjecaja na okoliš. U ovom trenutku imamo ozbiljnu prijetnju i činjenicu, njome se ozbiljno bavimo, poduzimamo korake i sigurna sam da će biti riješeno. Vlada je vrlo ozbiljno pristupila problemu, vrlo ozbiljno se, pa i s razine Ministarstva zdravstva...

Je li se moglo puno brže reagirati? Znamo od kada se upozorava na ovaj problem.

Da bih mogla odgovoriti na ovo pitanje, moram znati na što točno mislite. Iz pozicije Ministarstva zdravstva, kad je saznalo...

Na sanaciju otpada mislim.

Ne sudjelujem u procesu sanacije i o tome ne mogu govoriti. Ali mogu pokušati umirit građane. Kad je Ministarstvo zdravstva dobilo informaciju da se radi o opasnom otpadu, mi smo u kratkom roku...

Premijer je u Italiji, je li se čuo s nekim iz Vlade? Ima li neka reakcije s njegove strane?

Vlada radi 365 dana u godini, 24 sata. Ja se više puta u danu čujem s njim, upućen je u sve što se događa Komuniciramo. Vlada radi i ozbiljno shvaća problem.

Što je rekao na prosvjed?

Nisam ga pitala.

Nije on sam ništa komentirao?

Nije pitanje oko toga što neko osjeća, nego što nam je činiti, a to kontinuirano komuniciramo. Komuniciramo da problem postoji, da na problemu već radimo i da ćemo ga riješiti kao i svaki do sada, rekla je za RTL.