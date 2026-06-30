Ministarstvo: "Strani turisti u samo tri mjeseca ostavili gotovo milijardu eura"

Prihodi od stranih turista u Hrvatskoj u prvom tromjesečju 2026. godine iznosili su 945,2 milijuna eura, pokazuju podaci Hrvatske narodne banke. Riječ je o rastu od 9,2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno o 79,7 milijuna eura više prihoda nego u prvom tromjesečju 2025. godine.

Glavina: "Rast potvrđuje konkurentnost hrvatskog turizma"

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izrazio je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima, ističući kako rast prihoda prati i vrlo dobre turističke pokazatelje s početka godine.

"Zadovoljni smo rezultatima koje ostvarujemo, a ovaj rast prihoda prati i odlične turističke pokazatelje iz prvog tromjesečja, u kojem smo ostvarili 1,2 milijuna dolazaka i 3 milijuna noćenja, odnosno 9 posto više dolazaka i 8 posto više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine", rekao je Glavina. Dodao je kako se pozitivan trend nastavio i tijekom cijele predsezone, u kojoj su, prema njegovim riječima, ponovno ostvareni rekordni rezultati.

Prihodi više nego udvostručeni u deset godina

Ministar je naglasio i kako usporedba s 2016. godinom dodatno pokazuje koliko je hrvatski turizam financijski ojačao. "Usporedimo li prihode od stranih turista s prvim tromjesečjem 2016. godine, oni su danas veći za više od 509 milijuna eura, odnosno više nego dvostruko, što jasno potvrđuje rast konkurentnosti i vrijednosti hrvatskog turizma", poručio je Glavina.

Podaci HNB-a tako potvrđuju nastavak snažnog rasta turističkih prihoda, a početak godine pokazuje da je Hrvatska i u 2026. zadržala pozitivan turistički zamah.