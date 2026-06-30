Ministarstvo srušilo Maleša: "Hajdukov predsjednik" ipak nije dobio izbore!?

Dok je cijela Hrvatska zaokupirana Svjetskim prvenstvom i "slučajem Livaja" iz Dalmacije nam stiže još jedna bitna vijest. Ministarstvo pravosuđa srušilo je predsjednika Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske, Hrvoja Maleša.

To su informacije koje donosi Dalmatinski nogomet koji piše kako je Ministarstvo pravosuđa usvojilo žalbe HNK Val i Ivana Pudara te poništilo rješenje Splitsko-dalmatinske županije kojim je bio potvrđen njegov upis. Prema informacijama kojima raspolaže Dalmatinski nogomet, rješenje je osobno potpisao ministar Damir Habijan (HDZ), a Ministarstvo je upravnu stvar riješilo tako da je poništilo ranije rješenje te odbilo upis Hrvoja Maleša za predsjednika Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske.

"U obrazloženju se navodi kako su tijekom izbornog postupka utvrđene brojne povrede Statuta i Poslovnika Saveza. Posebno su apostrofirane nepravilnosti u radu Izborne komisije, pri čemu je, prema navodima iz rješenja, kandidacijski postupak kojim je Hrvoje Maleš izabran za predsjednika ocijenjen nezakonitim", piše Dalmatinski nogomet.

"Maleš je za predsjednika izabran na izbornoj skupštini održanoj 15. rujna prošle godine. Međutim, to je bila druga skupština nakon što je prva izborna skupština održana krajem svibnja na kojoj je također izabran Maleš ‘pala‘, poslije žalbe oporbe poništena je sredinom srpnja", piše Slobodna Dalmacija koja također piše kako je "Upravni odjel za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije tada uvažio podnesenu žalbu Dugopolja zastupanog predsjednikom Marijom Smodlakom, ujedno članom Izvršnog odbora HNS-a. U obrazloženju je tada stajalo da je Malešov izbor poništen zbog nepravilnosti u vezi sazivanja skupštine (mjesto održavanja, nap.a.), kao i zbog nepravilnosti u vezi imenovanja određenog dijela zastupnika koji su sudjelovali na ovoj sjednici skupštine."

Ova odluka dolazi kao veliki šok budući da se Malešova pobjeda slavila diljem Dalmacije, a osobito kod navijača Hajduka koji već dulje vrijeme nisu zadovoljni radom u HNS-u i njegovim podružnicama što je i NSŽSD.

Sada se stvari vraćaju na početak, a konačni ishod nećemo znati još neko vrijeme, no već sada znamo da se drama nastavlja.

Podsjetimo, Maleš je hrvatskoj javnosti najpoznatiji iz doba kada je bio predsjednik Hajduka. Tada je u aferi "pošteno suđenje" u suradnji s USKOK-om 8. prosinca 2011. u garaži zagrebačkog hotela Antunović predao Željku Širiću i Stjepanu Djedoviću, tada čelnim ljudima sudačke organizacije, 30.000 eura u označenim novčanicama kao mito za "pošteno suđenje" Hajduku.

Nakon toga su uslijedila brojna uhićenja koja su potresla hrvatski nogomet, no Maleš je umjesto nagrade dobio "kaznu". Godinama je bio izopčen iz svih sfera nogometa, a vratio se tek nedavno kada je najavio kandidaturu za predjsednika NSŽSD-a. Izbore je dobio, no nakon žalbi Vala i Ivana Pudara, mora sve "iznova".