Ministarstvo raspodijelilo 1,2 milijuna eura za povratak Hrvata iz inozemstva: Poznato kome ide najviše novca

Ministarstvo demografije i useljeništva odobrilo je ukupno 1,2 milijuna eura za financiranje 66 projekata organizacija civilnog društva koji bi tijekom ove godine trebali pridonijeti povratku hrvatskih iseljenika, poticanju useljavanja te lakšoj integraciji povratnika i njihovih obitelji.

Riječ je o projektima koji obuhvaćaju različita područja, od kulturnih i sportskih događanja do poslovnog povezivanja, obrazovnih aktivnosti i programa namijenjenih mladima.

Odluka o raspodjeli sredstava objavljena je na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

Najviše novca za manifestaciju hrvatskog iseljeništva

Najveći pojedinačni iznos, 30.609 eura, odobren je projektu „20. Večernjakova Domovnica”, jubilarnoj manifestaciji posvećenoj hrvatskom iseljeništvu, čiji je prijavitelj udruga Hrvatska kuća, materina priča.

Među projektima s najvećim odobrenim sredstvima nalazi se i 23. Nogometni turnir U-14 „Memorijal Vukovarskih branitelja”, za koji je Hrvatski nogometni savez dobio 29.399 eura.

Caritasu Zagrebačke nadbiskupije dodijeljeno je 29.390 eura za projekt „Od korijena do zajedništva”, dok je Hrvatsko katoličko liječničko društvo za projekt „Doture, vrati se doma!” dobilo 29.370 eura.

Značajna sredstva odobrena su i Udruzi hrvatsko-američkih profesionalaca (ACAP), koja će za organizaciju desete godišnje konferencije „Hrvatski korijeni, globalne karijere” dobiti 28.186 eura.

Ostali projekti ostvarili su pojedinačne potpore manje od navedenog iznosa.

Najmanja potpora nešto veća od 4000 eura

Na drugom kraju popisa nalazi se projekt „Tipfeler, književni susreti”, koji uključuje radionicu kreativnog pisanja u organizaciji udruge Monte Librić. Za njegovu provedbu odobreno je 4148 eura, što je najmanji dodijeljeni iznos.

Manje od 5000 eura dobila su još dva projekta.

Klaster udruga Mreža osigurao je 4292 eura za projekt „Koraci prema povratku”, dok je Udruzi za promicanje pozitivnih vrijednosti u društvu Dobre priče odobreno 4952 eura za projekt „Dobre priče povratka”.

Raspon dodijeljenih potpora tako se kreće od nešto više od četiri tisuće do približno 30 tisuća eura po projektu.

Cilj je povezati iseljeništvo s Hrvatskom i olakšati povratak

Iz Ministarstva demografije i useljeništva navode da financirani programi imaju zajednički cilj: održavanje i jačanje veza između hrvatskih iseljenika i njihove domovine te stvaranje povoljnijih uvjeta za one koji se žele vratiti ili doseliti u Hrvatsku.

Dio projekata usmjeren je na informiranje o mogućnostima povratka, dok se drugi bave povezivanjem hrvatskih stručnjaka i poduzetnika iz inozemstva s domaćim poslovnim okruženjem.

Predviđene su i aktivnosti namijenjene djeci i mladima koji se s obiteljima vraćaju u Hrvatsku, kako bi im se olakšala prilagodba novoj sredini.

Uz to, financirat će se kulturne i sportske manifestacije te programi kroz koje mladi hrvatskog podrijetla iz inozemstva mogu bolje upoznati zemlju svojih predaka.

Ministarstvo ističe da se takvim aktivnostima nastoji dugoročno ojačati povezanost hrvatskog iseljeništva s Hrvatskom, ali i pružiti konkretnu podršku povratnicima tijekom uključivanja u društveni i profesionalni život.