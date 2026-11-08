Ministarstvo potvrdilo: U nesreći na A3 poginuli su državljani Hrvatske i Crne Gore

Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je za RTL da je u nesreći autobusa na A3 poginuo dvoje ljudi - jedna osoba s hrvatskim državljanstvom te jedna s crnogorskim državljanstvom.

Podsjetimo, nesreća se dogodila u nedjelju oko 7.30 sati kod Ivanić Grada u smjeru Zagreba.

U njoj je više od 30 je ozlijeđenih.

Riječ je o autobusu srpskih registarskih oznaka, autoprijevoznika Niš ekspres koji se oglasio povodom nesreće i izrazio sućut obiteljima stradalih. Dodali su da ne mogu komentirati okolnosti nesreće dok traje istraga te su poželjeli brz oporavak ozlijeđenima.

Na mjestu tragične nesreće ostale su osobne stvari smrtno stradalih i ozlijeđenih putnika, koji su zbrinuti u zagrebačkim bolnicama.