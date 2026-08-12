Ministarstvo otkrilo što će biti sa glavatom želvom iz Kaštela

Nakon što je u nedjelju u Kaštel Lukšiću zabilježen već peti slučaj ugriza kupača, priča s glavatom želvom dobila je i službeni nastavak. Odgovore na pitanja zabrinutih građana potražili smo u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, koje je ujedno jedino tijelo u Hrvatskoj nadležno za postupanje i donošenje odluka kada je riječ o ovoj strogo zaštićenoj vrsti, piše Portal grada Kaštela.

Iz Ministarstva potvrđuju kako su upoznati sa situacijom i neuobičajenim ponašanjem jedinke te poručuju da se situacija prati u suradnji sa stručnjacima na lokalnoj razini. Međutim, naglašavaju kako uklanjanje kornjače s plaže u ovom trenutku nije prva opcija i pojašnjavaju zašto se životinja tako ponaša te što kupači trebaju činiti.

Morska prostranstva i plaže dio su njezina prirodnog staništa

Iz Ministarstva ističu kako je glavata želva (Caretta caretta) strogo zaštićena divlja vrsta te da sama činjenica što se nalazi uz plažu ne znači da je izvan svog doma.

- Činjenica da se jedinka nalazi u plićaku, neposredno uz plažu, unutar prostora označenog za kupače ili u blizini luke sama po sebi ne znači da se životinja nalazi izvan svojeg prirodnog okoliša niti predstavlja razlog za njezino uklanjanje. Prostori za kupanje i njihove granice predstavljaju način na koji ljudi organiziraju korištenje mora, ali ih istodobno treba uvažiti kao dio prirodnog staništa brojnih morskih vrsta – kazali su.

Iako priznaju da ovakvo ponašanje nije uobičajeno jer morske kornjače u pravilu bježe od ljudi, napominju da prva reakcija ne smije biti drastična.

- Prvo rješenje u ovakvoj situaciji nije uklanjanje životinje iz njezina prirodnog staništa, nego izbjegavanje kontakta između ljudi i životinje – dodaju.

Premještanje životinje zasad nije opcija

Mnogi građani pitaju se zašto se kornjača jednostavno ne odnese na drugu lokaciju. Iz Ministarstva jasno poručuju da je premještanje strogo regulirano i u ovom slučaju rizično.

- Premještanje životinje ne predstavlja niti prvu niti preventivnu mjeru u ovakvoj situaciji. Hvatanje i premještanje ujedno predstavlja intervenciju i stres za divlju životinju te mora imati jasno stručno opravdanje. Osim toga, samo fizičko premještanje jedinke na otvoreno more ili na drugo područje ne znači nužno da se ona neće ponovno vratiti u ovo područje. Ako bi se daljnjim praćenjem utvrdilo da postoje okolnosti koje zahtijevaju drugačije postupanje – primjerice da je životinja ozlijeđena ili bolesna, odnosno ako bi se procijenilo da se sigurnost ljudi ne može odgovarajuće osigurati drugim primjerenim mjerama – stručne i nadležne službe mogu razmotriti potrebu za dodatnim postupanjem – zaključili su i dodaju da će nastaviti pratiti razvoj situacije na terenu te na temelju procjene rizika odlučiti o eventualnim novim mjerama.

Preporuka za postavljanje tablica s upozorenjima

Ministarstvo je lokalnoj zajednici preporučilo postavljanje jasno vidljivih obavijesti i upozorenja na plažama gdje se kornjača učestalo pojavljuje.

Za sve kupače u Kaštelima izdani su izravni apeli iz Ministarstva.

- Ako se kornjača pojavi dok ste u moru, mirno se udaljite i izađite na obalu dok se sama ne udalji. Kornjači se ne smije prilaziti radi fotografiranja ili snimanja, pokušavati je dodirivati, plivati ili roniti uz nju, hraniti je, tjerati, hvatati niti joj na drugi način ograničavati kretanje. Hranjenje dodatno pogoršava problem jer životinju privikava na ljude. Građani ne bi trebali sami pokušavati otjerati ili uhvatiti kornjaču jer to može izazvati još agresivniju obrambenu reakciju. Odmah izađite iz mora i u slučaju otvorene rane potražite liječničku pomoć - naveli su.