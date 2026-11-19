Jedna od važnijih šibenskih stambenih zona ponovno je predmet javne rasprave nakon što je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odbilo izdati suglasnost na konačni prijedlog izmjena Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci – Sv. Mara. Riječ je o prostoru u kojem se, prema planskoj dokumentaciji, očekuje između 600 i 700 stanovnika, a predložene promjene odnose se na organizaciju gradnje, namjenu zemljišta, parkirališta i javne sadržaje.

Grad Šibenik objavio je 17. studenoga prvu ponovnu javnu raspravu o izmjenama i dopunama plana, koja prema službenoj objavi ostaje otvorena do 5. prosinca 2026. godine. Građanima su dostupni kartografski prikazi, obrazloženje predloženih izmjena te dokumenti koji omogućuju usporedbu ranijih i novih planskih rješenja.

Ministarstvo odbilo suglasnost, plan se morao korigirati

U službenom sažetku za javnost navodi se da je nadležno Ministarstvo aktom od 13. srpnja 2026. godine odbilo izdati suglasnost na konačni prijedlog izmjena i dopuna plana. Nakon toga dokument je korigiran u skladu s primjedbama i zahtjevima Ministarstva, a budući da su izmjene obuhvatile i namjenu pojedinih površina, ponovno provođenje javne rasprave postalo je obvezno.

To znači da postupak donošenja plana još nije završen i da predložena rješenja ne treba poistovjećivati s konačno usvojenim pravilima gradnje. Za vlasnike nekretnina, potencijalne investitore i sadašnje stanovnike susjednih područja riječ je o važnoj fazi u kojoj se mogu upoznati s dokumentacijom i sudjelovati u postupku propisanim načinom.

Zgrade do pet i sedam nadzemnih etaža

Prema obrazloženju plana, zona srednje gradnje, u kojoj se predviđa najviše pet nadzemnih etaža, obuhvaća približno 15.501 četvorni metar, odnosno oko 63 posto površina mješovite namjene. U zapadnom dijelu, prema postojećoj višoj izgradnji na Vidicima, nalazi se zona visoke gradnje, s mogućnošću do sedam nadzemnih etaža, koja obuhvaća približno 8.980 četvornih metara.

Za dio površina koje se prenamjenjuju u jedinstvenu zonu oznake M3 predviđeno je pet nadzemnih etaža, visina pročelja do 18 metara i ukupna visina do 20 metara. Spajanjem ranije odvojenih neizgrađenih površina želi se postići funkcionalnije korištenje prostora, osobito u podzemnom dijelu, gdje bi se trebao smjestiti znatan dio parkirališnih kapaciteta.

Mijenjaju se namjene pojedinih javnih površina

Posebno su zanimljive predložene prenamjene. Dio površine koja je ranije bila namijenjena javnom pješačkom trgu predlaže se uključiti u zonu mješovite namjene, uz obrazloženje da u obuhvatu već postoji uređena površina koja funkcionira kao javni trg. Također se u mješovitu namjenu prenamjenjuje površina ranije predviđena za građevinu društvene djelatnosti.

Promjene se odnose i na dio zaštitnog zelenila, no dokumentacija navodi da je zbog zahtjeva konzervatorskog odjela zadržan poseban režim zaštite te obveza uređenja zelenog prostora. Pitanje odnosa nove gradnje, javnih površina i potreba stanovnika zato će biti jedno od ključnih u raspravi o budućem izgledu zone.

Koliko zelenila i igrališta treba stanovnicima?

Plan predviđa najmanje tri četvorna metra javne parkovne površine po stanovniku. Za najveći očekivani broj od 700 stanovnika to znači najmanje 2.100 četvornih metara, dok dokumentacija navodi ukupno 2.101 četvorni metar javnih zelenih i zaštitnih zelenih površina. Ujedno je propisano najmanje 590 četvornih metara površina dječjih igrališta.

Riječ je o podacima koji pokazuju koliko će konačno prostorno rješenje biti važno za svakodnevni život budućih stanovnika. Osim broja i visine zgrada, važnu ulogu imaju prometna pristupačnost, parkiranje, infrastruktura i dostupnost prostora za boravak na otvorenom.

Službeni prijedlog plana i prateća dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Grada Šibenika, a objavljeni rok javne rasprave istječe 5. prosinca.