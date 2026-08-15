Ministarstvo i HTZ reagirali: Identitet žrtve požara kod Omiša još nije utvrđen

Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica dodatno su se oglasili nakon velikog požara na omiškom području, naglasivši kako identitet osobe koja je smrtno stradala još uvijek nije utvrđen.

Reagirali su pritom na informacije koje su se pojavile u javnosti, ističući kako ni Ministarstvo ni HTZ nisu institucije nadležne za identifikaciju žrtava.

„Ministarstvo turizma i sporta i HTZ u svom priopćenju izrazili su sućut povodom pogibije osobe u požaru kod Omiša, čiji identitet još nije utvrđen. Ministarstvo turizma i sporta, kao i HTZ nisu tijela nadležna za identifikaciju stradalih u požaru, stoga vas molimo žurno ispravak ove informacije i unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju“, objavili su.

Za turiste osigurano oko 200 soba

Iz Ministarstva i HTZ-a osvrnuli su se i na reakciju nadležnih službi tijekom katastrofalnog požara. Smatraju kako je pravodobno djelovanje sustava pokazalo sposobnost brzog pružanja pomoći i zaštite ljudi u izvanrednim okolnostima.

Posebno su zahvalili vatrogascima, policiji, civilnoj zaštiti, zdravstvenim službama, predstavnicima lokalnih vlasti i turističkog sektora te svima koji su sudjelovali u zaštiti stanovništva, domova i druge imovine.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina još je u petak, nakon sastanka Stožera civilne zaštite u Omišu, izvijestio da je u suradnji s HTZ-om osigurano oko 200 soba za turiste s područja pogođenog požarom.

Prema podacima koje je tada iznio, na širem pogođenom području boravilo je oko 12 tisuća turista.

Ministarstvo turizma i sporta pritom u koordinaciji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova sudjeluje u pružanju pomoći stranim državljanima. To uključuje pronalazak alternativnog smještaja, pomoć pri organizaciji povratka turista u njihove matične zemlje te komunikaciju s diplomatskim predstavništvima.