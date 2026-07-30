Ministarstvo demografije i useljeništva pokreće Pilot program potpore za kupnju vozila za višečlane obitelji

Ministarstvo demografije i useljeništva, u suradnji sa Zakladom „Hrvatska za djecu“, uvodi Pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje novog ili rabljenog vozila sa 7 i više sjedala. Mjera je namijenjena obiteljima s četvero ili više biološke odnosno posvojene djece, kojima je vozilo većeg kapaciteta važna podrška u svakodnevnom životu.

Roditeljstvo se ne podržava samo riječima, nego konkretnim mjerama koje se osjećaju u svakodnevnom životu obitelji. Za obitelji s četvero ili više djece vozilo većeg kapaciteta često nije pitanje komfora, nego potreba – za odlazak djece u vrtić, školu, liječniku, na aktivnosti i za lakšu organizaciju obiteljskog života, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

Ključne informacije:

potpora iznosi 50 % vrijednosti vozila s uključenim PDV-om

najviši iznos potpore je 15.000 eura

moguće je sufinancirati novo ili rabljeno vozilo sa 7 i više sjedala

za Pilot program osigurano je do 2,2 milijuna eura

Objava Poziva Zaklade „Hrvatska za djecu“ planira se tijekom rujna 2026. godine, kada će biti objavljeni svi uvjeti, potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva.

Ovo je ulaganje u obitelj, djecu i stvaranje uvjeta u kojima će svakodnevni život i roditeljstvo biti lakši.