Ministarstvo demografije i useljeništva pokreće Pilot program potpore za kupnju vozila za višečlane obitelji

Ministarstvo demografije i useljeništva, u suradnji sa Zakladom „Hrvatska za djecu“, uvodi Pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje novog ili rabljenog vozila sa 7 i više sjedala. Mjera je namijenjena obiteljima s četvero ili više biološke odnosno posvojene djece, kojima je vozilo većeg kapaciteta važna podrška u svakodnevnom životu.
Roditeljstvo se ne podržava samo riječima, nego konkretnim mjerama koje se osjećaju u svakodnevnom životu obitelji. Za obitelji s četvero ili više djece vozilo većeg kapaciteta često nije pitanje komfora, nego potreba – za odlazak djece u vrtić, školu, liječniku, na aktivnosti i za lakšu organizaciju obiteljskog života, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
Ključne informacije:
- potpora iznosi 50 % vrijednosti vozila s uključenim PDV-om
- najviši iznos potpore je 15.000 eura
- moguće je sufinancirati novo ili rabljeno vozilo sa 7 i više sjedala
- za Pilot program osigurano je do 2,2 milijuna eura
Objava Poziva Zaklade „Hrvatska za djecu“ planira se tijekom rujna 2026. godine, kada će biti objavljeni svi uvjeti, potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva.
Ovo je ulaganje u obitelj, djecu i stvaranje uvjeta u kojima će svakodnevni život i roditeljstvo biti lakši.