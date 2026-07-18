Ministar Vlajčić: "Situacija s afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj je vrlo ozbiljna..."

Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj vrlo je ozbiljna, kazao je na izvanrednoj konferenciji za novinare potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

S današnjim danom u Hrvatskoj je 89 izbijanja afričke svinjske kuge. Od toga broja je 44 slučaj u Osječko-baranjskoj županiji, a 45 u Virovitičko-podravskoj, kazao je Vlajčić.

- Samo jučer je bilo 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu je bilo 18 novih izbijanja. Trećina od broja 89, bila je u svega posljednjih nekoliko dana, dodao je ministar.

Broj usmrćenih životinja još je relativno malen - 2822 eutanazirane svinje u borbi protiv bolesti, rekao je Vlajčić i dodao da taj broj ubrzo može biti bitno veći ako situacija bude ovakva kakva je danas, piše HRT.

- Nakon više od 50 milijuna eura, točnije 50 milijuna 811.000 eura, od toga 4 milijuna i 800.000 u ovoj godini za 79 korisnika, nakon što smo se mjesecima s lokalnim stožerima pripremali za novi val bolesti, nakon uložena tri milijuna eura u biosigurnost - imamo zaista nerealne situacije na terenu, rekao je Vlajčić.

"Odgovornošću veterinara možda je izbjegnuta katastrofa"

Ministar je istaknuo da je jučer jedan veterinar iz veterinarske stanice Varaždin u mjestu Jalžabet spriječio iskrcaj 300 svinja. Nisu imale nikakve identifikacijske oznake, podatke o porijeklu. Svinje su dopremljene iz Slavonije, mjesta gdje je žarište bolesti i prešle su pola Hrvatske, izjavio je Vlajčić.

- Odgovornošću jednog čovjeka možda je izbjegnuta katastrofa. Zato pozivam sve veterinare, proizvođače, lovce i sve sudionike sustava da dosljedno provode propisane mjere jer samo zajedničkim djelovanjem možemo zaštititi hrvatsko svinjogojstvo, poručio je ministar.

Najavio je da će početkom sljedećeg tjedna biti održana nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.

Među najavljenim aktivnostima su hitna revizija biosigurnosti na svinjogojskim gospodarstvima u Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj županiji u suradnji s HAPIH-om i Savjetodavnom službom, pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima te usmjeravanje veterinarskih inspekcijskih nadzora prema gospodarstvima s najvećim procijenjenim rizikom.

Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima te da je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebnu eutanaziju životinja, piše HRT.

U tom će se cilju kroz sektorsku organizaciju okupiti proizvođači, klaonička i prerađivačka industrija kako bi se pronašao model koji će omogućiti pravodobni plasman i preradu što većeg broja zdravih svinja, smanjiti gubitke proizvođača i očuvati proizvodni potencijal sektora.

- Naš je cilj eutanazirati što manji broj životinja i spasiti što je moguće veći dio domaće proizvodnje. Nećemo odustati ni od mjera ni od pomoći hrvatskim svinjogojcima, zaključio je ministar Vlajčić.