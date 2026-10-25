Ministar Šušnjar nasmijao objavom o Orbánu i Vučiću: „Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali primjećujem obrazac”

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar oglasio se na društvenoj mreži X duhovitom objavom u kojoj se osvrnuo na politička zbivanja u Mađarskoj i Srbiji, pritom se našalivši na račun svojih ranijih rasprava s tamošnjim političarima.
Šušnjar je u objavi spomenuo mađarskog premijera Viktora Orbána i ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa, kao i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića te Anu Brnabić.
„Prvo Orbán i Szijjártó. Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore.
Sad odoše Vučić i Brnabić.
Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali kao pravnik primjećujem obrazac.
Što vam još mogu obećati?”, napisao je Šušnjar na X-u.
Prvo Orbán i Szijjártó. Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore.
Sad odoše Vučić i Brnabić.
Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali kao pravnik primjećujem obrazac.
Što vam još mogu obećati? https://t.co/HYo3Z8nwcF
— Ante Šušnjar (@susnjar_a) October 25, 2026