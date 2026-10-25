Ministar Šušnjar nasmijao objavom o Orbánu i Vučiću: „Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali primjećujem obrazac”

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar oglasio se na društvenoj mreži X duhovitom objavom u kojoj se osvrnuo na politička zbivanja u Mađarskoj i Srbiji, pritom se našalivši na račun svojih ranijih rasprava s tamošnjim političarima.

Šušnjar je u objavi spomenuo mađarskog premijera Viktora Orbána i ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa, kao i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića te Anu Brnabić.

„Prvo Orbán i Szijjártó. Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore.

Sad odoše Vučić i Brnabić.

Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali kao pravnik primjećujem obrazac.

Što vam još mogu obećati?”, napisao je Šušnjar na X-u.

Prvo Orbán i Szijjártó. Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore. Sad odoše Vučić i Brnabić. Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali kao pravnik primjećujem obrazac. Što vam još mogu obećati? https://t.co/HYo3Z8nwcF — Ante Šušnjar (@susnjar_a) October 25, 2026