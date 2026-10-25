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Ministar Šušnjar nasmijao objavom o Orbánu i Vučiću: „Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali primjećujem obrazac”

Evo što je objavio na X-u

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar oglasio se na društvenoj mreži X duhovitom objavom u kojoj se osvrnuo na politička zbivanja u Mađarskoj i Srbiji, pritom se našalivši na račun svojih ranijih rasprava s tamošnjim političarima.

Šušnjar je u objavi spomenuo mađarskog premijera Viktora Orbána i ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa, kao i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića te Anu Brnabić.

„Prvo Orbán i Szijjártó. Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore.

Sad odoše Vučić i Brnabić.

Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali kao pravnik primjećujem obrazac.

Što vam još mogu obećati?”, napisao je Šušnjar na X-u.

 

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