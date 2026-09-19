Ministar supruzi posvetio emotivnu poruku: "Zbog nje mogu mirno otići"

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić pokazao je svoju privatniju stranu te emotivnom objavom čestitao rođendan supruzi Marini Vlajčić.

Vlajčić je na društvenim mrežama objavio video kolaž njihovih zajedničkih fotografija nastalih tijekom godina. U njemu se izmjenjuju uspomene iz različitih razdoblja njihova zajedničkog života – od mladenačkih fotografija i završetka studija do romantičnih trenutaka, vjenčanja i novijih zajedničkih fotografija.

Uz video je objavio i podužu poruku u kojoj je otkrio koliko mu suprugina podrška znači, posebno zbog posla koji podrazumijeva česta putovanja i izbivanja od kuće.

"Ona je moje utočište i moja potpora. Zbog nje mogu mirno otići na put i znati da su naša djeca sigurna, sita, okupana, uspavana, da je zadaća napisana i da će, bez obzira na kaos koji život taj dan donese, sve nekako biti dobro", napisao je.

Otkrio je i da je svjestan koliko njegove poslovne obveze utječu na obiteljski život.

"Moj posao uzima puno. Uzme večeri, vikende, dane i tjedne koji bi trebali pripadati obitelji. A svaki moj takav dan znači da je netko kod kuće preuzeo više. Zato iza svega što radim punom snagom stoji i dio njezine žrtve. To se ne vidi na snimkama s događanja, sastanaka i putovanja, ali ja to dobro znam", poručio je.

Posebno emotivan bio je dio posvete u kojem se osvrnuo na godine koje su proveli zajedno.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli David Vlajčić (@david_vlajcic)