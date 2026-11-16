Ministar Šipić u Grudama: Nastavljamo ulagati u hrvatske obitelji, djecu i predškolski odgoj u BiH

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić održao je u Grudama radni sastanak u okviru Programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu demografskog razvoja i podrške roditeljstvu u lokalnim zajednicama. Sastanak je okupio predstavnike dosadašnjih korisnika programa, lokalnih zajednica i druge dionike zainteresirane za buduće programe i javne pozive Ministarstva.

Razgovaralo se o rezultatima dosadašnje provedbe, iskustvima i izazovima s kojima se korisnici susreću, održivosti ostvarenih ulaganja te potrebama lokalnih zajednica. Poseban naglasak stavljen je na pripremu novoga javnog poziva i prijedloge koji mogu pridonijeti još kvalitetnijoj i dostupnijoj podršci djeci, roditeljima i ustanovama predškolskog odgoja.

„Naš je cilj jasan – omogućiti Hrvatima u Bosni i Hercegovini bolje uvjete za život, ostanak i budućnost njihovih obitelji. Demografska obnova ne poznaje granice i naša je odgovornost pružiti konkretnu podršku hrvatskim obiteljima, djeci i lokalnim zajednicama. Ne želimo da potpora ostane samo na papiru, nego da se vidi u obnovljenim vrtićima, kvalitetnijim programima, opremljenim prostorima i boljim uvjetima za odrastanje djece. Svako dijete i svaka obitelj su važni, a ulaganje u njih ulaganje je u budućnost hrvatskoga naroda“, poručio je ministar Šipić.

Pilot-program Ministarstva objavljen je 10. listopada 2025., a Odluka o financiranju donesena je 17. prosinca iste godine. Na poziv su zaprimljene 63 prijave iz osam županija, od kojih je odobreno 40 projekata, uz ukupno ugovorenu potporu od 1.339.459,20 eura. Pojedinačne potpore iznosile su od 10.000 do 40.000 eura, a projekti se provode do 31. prosinca 2026. Godine.

Dosadašnji rezultati pokazuju konkretan učinak programa. Prema privremenim pokazateljima provedbe, potporom je obuhvaćeno 30 dječjih vrtića, 2.714 djece i 278 stručnjaka. Time se ne ulaže samo u infrastrukturu i opremu nego i u kvalitetu predškolskih programa, stručni razvoj djelatnika te očuvanje hrvatskoga jezika, kulture i identiteta.

Ministarstvo planira nastavak Programa i u 2027. godini, za što je predviđena nova alokacija od 1,5 milijuna eura. Objava novoga javnog poziva očekuje se u siječnju 2027., a planirani raspon potpore iznosit će od 10.000 do 40.000 eura po projektu. Riječ je o planiranim iznosima i rokovima, dok će konačni uvjeti, prihvatljiva područja i mogućnosti prijave biti definirani novim pozivom.

Među planiranim prihvatljivim područjima posebno se ističu razvoj i unaprjeđenje predškolskih programa na hrvatskom jeziku, kulturni, obrazovni i sportski sadržaji usmjereni očuvanju hrvatskoga jezika, kulture i tradicije, poboljšanje infrastrukturnih i materijalnih uvjeta dječjih vrtića, edukacija i usavršavanje odgojitelja i stručnih djelatnika te programi podrške roditeljima i jačanja suradnje lokalne zajednice.

Ministarstvo demografije i useljeništva nastavlja graditi partnerski odnos s hrvatskim zajednicama u Bosni i Hercegovini, s jasnim ciljem – stvarati bolje uvjete za život obitelji, sigurnije odrastanje djece i budućnost Hrvata na njihovim ognjištima.